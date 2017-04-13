Сор для избы: как отходы превращают в энергию

В общепринятом понимании источники альтернативной энергетики — это ветер, солнце и вода. Но есть еще один воспроизводимый ресурс, о котором часто забывают, — мусор.

Вторичное использование разнообразных отходов предпочтительнее их захоронения. Мусор может быть отправлен на переработку для производства новой продукции — или стать энергетическим сырьем. Полученная из него энергия, правда, куда дороже традиционной — нужно вложить немалые средства в оборудование и безопасные технологии.

Как в мире развивают такую (и не только) альтернативную энергетику и что такое "зеленые тарифы" — в материале ТАСС.

Льготы для альтернативных мощностей

Для поддержки производства электроэнергии из возобновляемых источников власти разных стран используют "зеленый тариф". Это специальный компенсационный инструмент: он покрывает разницу между себестоимостью продукции и рыночной ценой. Таким образом, для производителей гарантируется такая цена, которая будет соответствовать издержкам производства. Обычно это долгосрочные контракты, обязывающие поставщиков закупать электроэнергию у производителей по повышенной цене.

? В каких областях применяется "зеленый тариф" Малая гидроэнергетика.

Геотермальная энергетика — использование тепловой энергии подземных источников, например гейзеров.

Ветровая энергетика.

Солнечная энергетика.

Получение энергии из биомассы и отходов.

Как это работает в мире

Сегодня "зеленые тарифы" применяются более чем в 50 странах. Например, в Израиле государственная Электрическая компания покупает у граждан электроэнергию, произведенную с помощью альтернативных источников энергии — по тарифам более высоким, чем продает ее сама. Так что любой домохозяин, установив у себя на крыше солнечную мини-станцию, может не только обеспечить себя "бесплатным" электричеством, но еще и заработать. Более того, местные банки выдают на закупку необходимого оборудования специальные "зеленые" ссуды.

Германия — один из мировых лидеров в области возобновляемой энергетики. Закон об ускоренном развитии этого направления помог наладить производство ветрогенераторов, биогазовых и гелиоустановок. Тут свои "зеленые тарифы": энергетические компании обязаны закупаться у мелких производителей по фиксированным ценам. Так что сегодня в стране из всей потребляемой энергии почти треть вырабатывается из возобновляемых источников. Доходит до того, что случается перепроизводство, ведь ветропарки и солнечные батареи продолжают работать тогда, когда электроэнергия не особенно нужна, например в выходные.

Первые шаги в России

В России альтернативная энергетика является своеобразной производной от собственных проблем. Одна из них — количество мусора и, как следствие, не самые лучшие экологические условия. Так что зеленый свет (то есть тариф) могут дать энергии, производимой пятью мусоросжигательными заводами, которые планируется построить по технологии Hitachi в рамках проекта "Чистая страна" — в Московской области и Татарстане.

Власти считают, что уже к 2023 году это позволит снизить объем мусора на свалках в Подмосковье на 30%, а в Казани — достичь "нулевого захоронения" отходов, то есть исключить его целиком и полностью. В Кабмине отмечают, что реализация проекта должна улучшить экологические условия проживания для 23 млн человек.

"Во всем мире тепло и электроэнергия, вырабатываемая тепловыми станциями, работающими на мусоре, дороже, чем та, которую производят классические ТЭЦ, — поясняет спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. — Поэтому правительство РФ будет субсидировать стоимость электроэнергии, вырабатываемой такими заводами, чтобы для нас с вами цена электроэнергии оставалась такой же. Это называется "зеленый тариф".

? Как будут работать "зеленые" заводы Раздельный сбор отходов.

Сортировка.

Термическое обезвреживание остатков сортировки, которые не могут быть вовлечены во вторичный оборот.

Очистка отходящих газов с помощью высокотехнологичных фильтров, которые нейтрализуют возникающие в процессе работы вредные вещества.

На Западе, кстати, технологии переработки отходов в энергию действуют давно. В Швеции, например, мусор используют в качестве топлива для теплоцентралей. При этом из общего объема отходов, предназначенных для сжигания, изымается пластмасса, бумага и пищевые отходы, которые идут либо в переработку, либо на производство биогаза. В стране утилизируется 96% бытовых отходов — это один из самых высоких показателей в мире. Почти половина — 47% — сжигается. В 2008 году страна даже стала покупать сырье у государств, где мусор так и остается мусором.

Мусоросжигательный завод как объект искусства Образцом строгого применения экологических технологий, нейтрализующих вредные выхлопы, служит уникальный венский мусоросжигательный завод Шпиттелау, построенный по проекту австрийского архитектора Фриденсрайха Хундертвассера и знаменитый своим художественным фасадом. Завод в год может утилизировать около 260 тысяч тонн отходов и обеспечивает теплом 60 тысяч венских квартир.