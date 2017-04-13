Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.04:
$ 56.6
€ 60.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сор для избы: как отходы превращают в энергию

Общество
13 апреля, 17:00 UTC+3
Для чего нужны "зеленые тарифы" и как поддержать альтернативную энергетику — в материале ТАСС
Поделиться
Материал из 1 страницы
Мусоросжигательный завод в Магдебурге (Германия)

Мусоросжигательный завод в Магдебурге (Германия)

©  EPA/JENS WOLF

В общепринятом понимании источники альтернативной энергетики — это ветер, солнце и вода. Но есть еще один воспроизводимый ресурс, о котором часто забывают, — мусор.

Вторичное использование разнообразных отходов предпочтительнее их захоронения. Мусор может быть отправлен на переработку для производства новой продукции — или стать энергетическим сырьем. Полученная из него энергия, правда, куда дороже традиционной — нужно вложить немалые средства в оборудование и безопасные технологии.

Как в мире развивают такую (и не только) альтернативную энергетику и что такое "зеленые тарифы" — в материале ТАСС.

Льготы для альтернативных мощностей

Для поддержки производства электроэнергии из возобновляемых источников власти разных стран используют "зеленый тариф". Это специальный компенсационный инструмент: он покрывает разницу между себестоимостью продукции и рыночной ценой. Таким образом, для производителей гарантируется такая цена, которая будет соответствовать издержкам производства. Обычно это долгосрочные контракты, обязывающие поставщиков закупать электроэнергию у производителей по повышенной цене.

?
В каких областях применяется "зеленый тариф"
  • Малая гидроэнергетика.
  • Геотермальная энергетика — использование тепловой энергии подземных источников, например гейзеров.
  • Ветровая энергетика.
  • Солнечная энергетика.
  • Получение энергии из биомассы и отходов.

Как это работает в мире

Сегодня "зеленые тарифы" применяются более чем в 50 странах. Например, в Израиле государственная Электрическая компания покупает у граждан электроэнергию, произведенную с помощью альтернативных источников энергии — по тарифам более высоким, чем продает ее сама. Так что любой домохозяин, установив у себя на крыше солнечную мини-станцию, может не только обеспечить себя "бесплатным" электричеством, но еще и заработать. Более того, местные банки выдают на закупку необходимого оборудования специальные "зеленые" ссуды.

Смотрите также
Вторая жизнь: как извлечь пользу из мусора

Германия — один из мировых лидеров в области возобновляемой энергетики. Закон об ускоренном развитии этого направления помог наладить производство ветрогенераторов, биогазовых и гелиоустановок. Тут свои "зеленые тарифы": энергетические компании обязаны закупаться у мелких производителей по фиксированным ценам. Так что сегодня в стране из всей потребляемой энергии почти треть вырабатывается из возобновляемых источников. Доходит до того, что случается перепроизводство, ведь ветропарки и солнечные батареи продолжают работать тогда, когда электроэнергия не особенно нужна, например в выходные.

Первые шаги в России

В России альтернативная энергетика является своеобразной производной от собственных проблем. Одна из них — количество мусора и, как следствие, не самые лучшие экологические условия. Так что зеленый свет (то есть тариф) могут дать энергии, производимой пятью мусоросжигательными заводами, которые планируется построить по технологии Hitachi в рамках проекта "Чистая страна" — в Московской области и Татарстане.

Смотрите также
Вынесите мусор: как избавиться от отходов

Власти считают, что уже к 2023 году это позволит снизить объем мусора на свалках в Подмосковье на 30%, а в Казани — достичь "нулевого захоронения" отходов, то есть исключить его целиком и полностью. В Кабмине отмечают, что реализация проекта должна улучшить экологические условия проживания для 23 млн человек.

"Во всем мире тепло и электроэнергия, вырабатываемая тепловыми станциями, работающими на мусоре, дороже, чем та, которую производят классические ТЭЦ, — поясняет спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. — Поэтому правительство РФ будет субсидировать стоимость электроэнергии, вырабатываемой такими заводами, чтобы для нас с вами цена электроэнергии оставалась такой же. Это называется "зеленый тариф".

?
Как будут работать "зеленые" заводы
  • Раздельный сбор отходов.
  • Сортировка.
  • Термическое обезвреживание остатков сортировки, которые не могут быть вовлечены во вторичный оборот.
  • Очистка отходящих газов с помощью высокотехнологичных фильтров, которые нейтрализуют возникающие в процессе работы вредные вещества.

На Западе, кстати, технологии переработки отходов в энергию действуют давно. В Швеции, например, мусор используют в качестве топлива для теплоцентралей. При этом из общего объема отходов, предназначенных для сжигания, изымается пластмасса, бумага и пищевые отходы, которые идут либо в переработку, либо на производство биогаза. В стране утилизируется 96% бытовых отходов — это один из самых высоких показателей в мире. Почти половина — 47% — сжигается. В 2008 году страна даже стала покупать сырье у государств, где мусор так и остается мусором.

Мусоросжигательный завод как объект искусства

Образцом строгого применения экологических технологий, нейтрализующих вредные выхлопы, служит уникальный венский мусоросжигательный завод Шпиттелау, построенный по проекту австрийского архитектора Фриденсрайха Хундертвассера и знаменитый своим художественным фасадом. Завод в год может утилизировать около 260 тысяч тонн отходов и обеспечивает теплом 60 тысяч венских квартир.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Год экологии в России
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Рад, что я здесь. Живой". Истории постояльцев Дома трудолюбия "Ной"
От Вербного воскресенья до Пасхи: как подготовиться к главному православному празднику
"Лечить депрессию должны психиатры": три признака болезни и как ее избежать
Фото
6
Волшебный юбилей Диснейленда: парижский парк развлечений празднует 25-летие
9
Под Новгородом любители военной истории воссоздали подвиг бойцов Второй ударной армии
18
Предвестник главного праздника: православные отмечают Вербное воскресенье
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинский космонавт Каденюк выступил против переноса Дня космонавтики на другую дату
2
Сирия сообщила о гибели сотен людей из-за удара коалиции по химскладу ИГ
3
Мировая реакция на вето России на резолюцию СБ ООН
4
Минобороны РФ не подтверждает сообщения об ударе коалиции в районе Дейр-эз-Зора
5
Песков считает обоснованной жесткую риторику зампостпреда РФ при ООН
6
Исполнитель главной роли в "Обитаемом острове" выжил после падения из окна в Москве
7
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
Темы дня
Загрузка...
Реклама