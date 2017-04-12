В Госдуме намерены запретить контактные зоопарки и передвижные дельфинарии

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы намерены ввести запрет на деятельность контактных зоопарков и передвижных дельфинариев ко второму чтению резонансного законопроекта об ответственном обращении с животными. Об этом сообщил зампред думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов, курирующий доработку законопроекта.

Ранее в комитете состоялось совещание с участием известных деятелей культуры и звезд цирка. Оно было посвящено разделу об обращении с цирковыми животными и обитателями зоопарков, который появится в законопроекте.

Как заявил Панов, в законопроект будет внесен запрет передвижных дельфинариев, поскольку для морских животных обеспечить необходимые условия при транспортировке в принципе невозможно. Скорее всего, "будут запрещены и контактные зоопарки, потому что животные там находятся в постоянном стрессе", говорится в сообщении пресс-службы комитета.

"Контактные зоопарки осуществляют насилие и негуманное обращение с животными, предоставляя коммерческую услугу посетителю зоопарка, гарантирующую физический контакт с животным, при этом владельцы контактных зоопарков не дают животным возможности избежать этого контакта", - отметил парламентарий. "Минимальные пространства, в которых находятся звери, отсутствие моциона, бетонный или линолеумный пол, духота, яркий искусственный свет, сильный шум от потока посетителей в течение всего дня работы заведения заставляют животных пребывать в постоянном стрессе, также такие условия содержания очень часто приводят к преждевременной гибели животных", - констатировал депутат.

Законопроект "Об ответственном обращении с животными" был внесен в Госдуму осенью 2010 года группой депутатов пятого созыва. В марте 2011 года он был принят в первом чтении. В последнее время отсутствие подобного федерального закона вызывает большой резонанс в обществе. Осенью прошлого года на важность его принятия обратил внимание президент России Владимир Путин и дал соответствующее поручение правительству РФ.