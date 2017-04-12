Стимулирование переезда жителей пятиэтажек в Новую Москву пока не обсуждается

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Меры стимулирования и компенсации для переселения жителей сносимых пятиэтажек в Новую Москву нецелесообразны. Такое мнение высказал ТАСС руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

"Пока говорить о целесообразности стимуляционных мер для переселения жителей пятиэтажек в Новую Москву преждевременно, учитывая, что в старой Москве в каждом районе есть площадки для строительства стартовых домов. Этого будет предостаточно, чтобы начать переселять в рамках районов жителей старой Москвы", - считает глава департамента.

При этом сейчас "потребуется реновировать" и имеющийся в Новой Москве жилой фонд. Речь идет о почти 300 пятиэтажках, пояснил Жидкин. Если же говорить о стимулировании к переезду на новые территории из своих районов проживания, придется создавать определенный дополнительный объем жилья.

Глава департамента считает, что дефицита жителей в Новой Москве не предвидится, приток населения "естественным образом происходит". За пять лет количество проживающих на этих территориях возросло в 4,5 раза с 320 тыс. до 1,5 млн человек.

"Сейчас само развитие инфраструктуры в Новой Москве позволяет находить жителей. Это территория интересная, люди находят на этой территории и рабочие места, и жилье, комфортно себя чествуют", - отметил Жидкин. Так, с 2012 года на территории Новой Москвы построено 8 млн кв. м жилья, 2,8 млн кв. м нежилой недвижимости, появилось 47 социальных объектов и создано 100 тыс. рабочих мест.

Жители хрущевок готовы переезжать в Новую Москву

На пресс-конференции в ТАСС генеральный директор Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров привел данные, что более трети опрошенных жителей, живущие в границах Москвы (34,3%), допускают возможность переезда на присоединенные территории.

"Это экономически активные жители города, до 45 лет, с высокой покупательской способностью", - сказал он.

Положительный ответ давали, как правило, молодые семьи с детьми. Больше других к переезду в Новую Москву готовы жители расположенных рядом округов - Западного, Юго- Западного и Южного. Он добавил, что преимуществами присоединенных территорий участники опроса считают хорошее развитие транспортной сети, экологию и дешевизну недвижимости по сравнению со старой Москвой.

Депутаты готовы подумать над компенсацией

Накануне по итогам обсуждения на площадке партии "Единая Россия" проекта законов о реновации жилого фонда в Москве депутат Мосгордумы, председатель комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов сообщил журналистам, что в имеющемся пакете поправок не заложено стимуляционных мер.

"Пока могу говорить только о том, что написано в законопроекте. Пока таких предложений (о стимулировании и компенсации за переселение в Новую Москву - ред.) я не слышал", - сказал он.

По мнению депутата, если есть желание у переселенца, то он может сделать такой выбор, но разница в стоимости компенсироваться не будет. При этом он усомнился, что кто- то из центра поедет в Новую Москву, но допустил, что некоторые жители хрущевок заходят поселиться в округе, где проживают их близкие или ближе к работе.

По оценке депутатов, сейчас главное - соблюсти принцип "тот же самый округ и район проживания". "Мне кажется, самое важное, что волнует москвичей, будут ли предлагать квартиры в районе проживания. Все остальное - при возможности, при желании переселяемых", - уверен Орлов.

Случаи выбора другого района, как показывает практика первой волны сноса (1999-2017 гг.) крайне редкие. По первой программе 92% жилья предоставлялось в том самом районе, где сносился дом, и только остальные 8% - близлежащие и другие округа по просьбе жителей, привел данные депутат.

Однако Орлов пообещал подумать на уровне депутатского сообщества над вопросом компенсации за такое переселение на новые территории.

История вопроса

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. В течение ближайших 20 лет в Москве планируется расселить порядка 7,9 тыс. домов, общая площадь которых превышает 25 млн кв. метров. Предварительные оценки стоимости программы назывались рядом депутатов в диапазоне 3-3,5 трлн рублей.

В этих зданиях живут до 1,6 млн москвичей. Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице.

Первая программа сноса ветхих жилых пятиэтажек в столице началась в 1999 году, в нее в качестве подлежащих расселению и сносу вошли 1722 хрущевки общей площадью более 6,3 млн кв. метров. По данным департамента строительства Москвы, на сегодняшний день программа выполнена более чем на 95%, снесено 1656 домов. Остаточный объем сноса составляет 66 домов, площадью 258,9 тыс. кв. м, из них 39 домов за счет городского бюджета, 27 - за счет инвестора. В Центральном, Южном, Юго-Восточном и Зеленоградском административных округах Москвы программа сноса завершена.