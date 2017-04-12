Волшебный юбилей Диснейленда: парижский парк развлечений празднует 25-летие

Народная обсерватория в Парке Горького в Москве открывается для гостей в День космонавтики

Народная обсерватория в Парке Горького в Москве открывается для гостей в День космонавтики 12 апреля, 0:50

В среду, 12 апреля, парижский Диснейленд отмечает свой 25-летний юбилей. Парк развлечений, расположенный в пригороде французской столицы, открылся в 1992 году в городе Марн-ля-Вале в 32 км восточнее Парижа. Сегодня это самый популярный туристический объект Франции — он опережает по посещаемости Лувр и Эйфелеву башню. Только в прошлом году парижский Диснейленд принял 13,4 млн человек (из них половина — французы, а остальные — туристы, преимущественно из европейских стран).

На территории Диснейленда расположено два тематических парка — Disneyland Park и Walt Disney Studios Park, бутик-деревня Disney Village, поле для гольфа Golf Disneyland, а также отели, деловой и жилой кварталы. Один лишь Disneyland Park представляет из себя пять тематических парков, сгруппированных вокруг замка Спящей красавицы, символа Диснейленда.

Изначально сами французы противились идее строительства Диснейленда — местная интеллигенция сравнивала его с "культурным Чернобылем", который приведет к засилью американской культуры в стране. Однако выгодное географическое положение и экономический интерес одержали верх над подобными настроениями: сегодня парк приносит немалую прибыль и снабжает работой 55 тыс. человек. Правда, стоят развлечения немало: нынешние пасхальные выходные с супругом (-ой) и двумя детьми в этом сказочном месте обойдутся почти в €2,5 тыс.

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ТАСС/Reuters