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Бывшие члены "Свидетелей Иеговы" заявили в суде, что подвергались "тотальному контролю"

Общество
12 апреля, 19:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, апреля. /ТАСС
Из-за убеждений руководителей организации они лишились возможности получить высшее образование и создать семью
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© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Верховный суд России заслушал показания четверых бывших членов религиозной организации "Свидетели Иеговы", которые заявили, что подвергались в ней "тотальному контролю". Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Так, свидетельница из Санкт-Петербурга Наталья Корецкая сообщила суду, что с 1995 года по 2009 год состояла в "Свидетелях Иеговы" и за это время сумела понять, что члены организации "живут в полном тотальном контроле управленческого центра". "Руководители формально следят за каноническим соблюдением норм, но на самом деле речь идет о тотальном контроле личной жизни человека - его интимной жизни, образования, работы", - рассказала Корецкая.

Отвечая на просьбу суда привести факты контроля, Корецкая сообщила, что таковым является ее изгнание из "Свидетелей Иеговы" и запрет на общение с ней других членов после начала ее близких, но не зарегистрированных официально, отношений с мужчиной. "Таким образом, человек оказывается выброшенным во внешний мир, в котором он уже разучился жить за годы в организации", - пояснила она.

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"Свидетели Иеговы". Досье

Второй свидетель со стороны Минюста Павел Зверев сообщил суду, что стал членом "Свидетелей Иеговы" в 16 лет и не смог получить высшее образование по убеждению руководителей организации. "Там считается, что получение высшего образования не для интересов организации бесполезно. В результате я остался без образования и страдаю от этого в своей жизнедеятельности", - заявил Зверев, в качестве волонтера два года работавший поваром в управленческом центре.

Еще двое свидетелей повторили утверждения, что пострадали от излишнего контроля за личной жизнью в организации и в случае выхода из нее - запрета на общение с другими членами, а также от депрессии и алкоголизма.

Так, свидетель Нина Петрова из Волгограда, состоявшая в организации 28 лет, рассказала, что по убеждению своих духовных наставников не вышла замуж и не создала семью. "Они меня убедили, что семья не нужна, ведь скоро конец света. А когда я поняла, что это заблуждение, было поздно", - сообщила она.

В свою очередь, представители "Свидетелей Иеговы" обвинили свидетелей в том, что они были заранее подготовлены к показаниям в суде. "Мы видим, что свидетели дают показания по письменным материалам, повторяя доводы так называемой сектоведческой литературы. Часть из них в открытых источниках фигурирует как активисты движений, которые борются со "Свидетелями Иеговы", - заявил юрист.

Как ожидается, на следующем заседании, которое состоится 19 апреля, суд приступит к исследованию письменных материалов дела и может заслушать прения сторон.

Суть иска

В своем иске Минюст указывает на выявленные в ходе внеплановой проверки различные нарушения при осуществлении деятельности организации, в том числе федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности". Ведомство просит признать организацию и 395 ее отделений экстремистской, запретить ее деятельность и конфисковать имущество.

В свою очередь в "Свидетелях Иеговы" ТАСС рассказали, что "оценивают этот факт как исключительно тревожный", поскольку решение может коснуться "175 тысяч активно практикующих верующих". Представитель пресс-службы Иван Биленко также отметил, что организация готова защищать свои права во всех судебных инстанциях.

12 октября 2016 года Тверской суд Москвы вынес предупреждение организации "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России" за экстремистскую деятельность. Согласно российскому законодательству, если в установленный в предупреждении срок религиозным объединением не были устранены допущенные нарушения или выявлены новые факты, свидетельствующие о наличии признаков экстремизма, то данная организация подлежит ликвидации. 16 января 2017 года Мосгорсуд признал законным предупреждение за экстремистскую деятельность в отношении организации.

"Свидетели Иеговы" - международная религиозная организация, которая придерживается неортодоксальных направлений в христианстве и отличается специфическим трактованием многих религиозных понятий. В ее состав входила 21 местная организация, три из них ранее были ликвидированы за экстремизм.

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