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Команда Ленобласти примет участие в 5-м всероссийском чемпионате WorldSkills

Общество
12 апреля, 19:06 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 12, апреля. /ТАСС
В состав команды вошли студенты Тихвинского промышленно-технологического техникума и Кировского политехнического техникума
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 апреля. /ТАСС/. Шесть учащихся техникумов Ленинградской области прошли отборочные туры и примут участие в 5-м всероссийском чемпионате WorldSkills, который пройдет с 16 по 19 мая 2017 года в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба администрации области.

"Шесть учащихся профессиональных техникумов Ленинградской области примут участие в V российском чемпионате WorldSkills. Ребята получили такое право, успешно выступив на отборочных турах по компетенциям "обработка листового металла", "токарные работы на станках с ЧПУ", "фрезерные работы на станках с ЧПУ", "мехатроника" и "плотницкое дело". По обработке металла и управлению станками молодые специалисты из Ленинградской области показали лучший результат в Северо-Западном регионе", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в состав команды вошли студенты "Тихвинского промышленно-технологического техникума" Максим Иванов и Николай Шошин, учащиеся "Кировского политехнического техникума" Вячеслав Сушков, Василий Шабаров, Григорий Баранов и Владимир Шемякин.

Worldskills (в России - "Молодые профессионалы") - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году и на данный момент насчитывает 76 стран-участниц. В структуру мирового чемпионата входит 45 профессиональных компетенций. Россия официально стала 60 членом международной организации WorldSkills International в 2012 году.

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