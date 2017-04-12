Союз "Молодые профессионалы" и вуз в Северной Осетии подписали соглашение о сотрудничестве

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 апреля. /ТАСС/. Гендиректор Союза "Молодые профессионалы" ("Ворлдскиллс Россия") Роберт Уразов и ректор Северо-Осетинского госуниверситета им. К. Л. Хетагурова (СОГУ) Алан Огоев подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом ТАСС сообщили в вузе.

"Документ подразумевает организацию совместных мероприятий в рамках "Ворлдскиллс Россия". Университет сможет пользоваться программным обеспечением по обработке информации о соревнованиях по стандартам чемпионата профессионального мастерства. Как отметил Роберт Уразов, СОГУ станет окружным центром движения среди вузов", - сказал собеседник агентства.

СОГУ в этом году стал соорганизатором регионального чемпионата "Молодые профессионалы" и чемпионата JuniorSkills по компетенции "Мобильная робототехника". Мастерство участников оценивали эксперты - преподаватели университета. В будущем, по словам Огоева, проведение чемпионатов профессионального мастерства на площадке СОГУ должно стать традиционным.

"В контексте ряда рассматриваемых профессий мы видим возможность совместной работы. Надеемся, соглашение даст возможность получить практику для наших студентов, укрепить связи производства с вузом", - отметил ректор.

Подписание соглашения состоялось в рамках деловой программы на площадке Московского международного салона образования, который проходит с 12 по 15 апреля. Это главное мероприятие в сфере образования России, организуемое федеральным Министерством образования и науки при поддержке правительства РФ. Салон стал дискуссионной площадкой для диалога образовательного сообщества, государства и бизнеса, в том числе для обсуждения актуальных вопросов в сфере образования. Лучший опыт, разработки, продукты и услуги профессионального и бизнес- сообщества будут представлены с помощью выставки, деловой программы, маршрутов и специальных проектов салона.