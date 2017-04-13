Первые учения спасательных и силовых служб прошли на стадионе "Зенит-Арена" в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /Корр. ТАСС Анна Артемова/. Первые совместные масштабные учения спасательных и силовых служб прошли на стадионе "Зенит-Арена" ("Санкт-Петербург Арена") в Петербурге. Около 1000 волонтеров, которые взяли на себя роль болельщиков, а также почти 800 представителей экстренных служб, силовых ведомств и служб жизнеобеспечения города отработали неблагоприятные сценарии развития чрезвычайных ситуаций. Губернатор города Георгий Полтавченко и начальник ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Алексей Аникин положительно оценили совместную работу служб и выразили надежду, что подобные ситуации придется отрабатывать только на учениях.

Снова испытать "Зенит-Арену"

Масштабная проверка безопасности стадиона прошла на арене впервые. Ранее службы по отдельности проводили учения, власти города устраивали массовые мероприятия с участием горожан, но полномасштабного теста в созданных условиях ЧП стадион еще не проходил.

Контрольно-пропускной пункт работал практически в реальных условиях. Сумки журналистов "просвечивали", самих корреспондентов "ощупывали" и просили не расходиться по периметру. По замыслу организаторов учений, в одном из сценариев у посетителя обнаружили взрывоопасный предмет, поэтому проверка велась тщательно.

Раздвижная крыша арены была наполовину раскрыта, газон закрыт пленкой, из-под которой виднелась желто-зеленая трава. Через две недели на этом поле состоится первый матч футбольного клуба "Зенит", однако сейчас трава не выглядит готовой к игре.

Фанатскую трибуну заняли статисты, они по сценарию устраивали массовые беспорядки и учебный пожар. Перед официальным началом учений, беспорядки успели дважды отрепетировать.

После прибытия на арену Полтавченко и Аникина, учения начались. В зоне фатанской трибуны пошел дым от "шашек", статисты имитировали борьбу, к нам подбегали сотрудники служб и принимались разнимать их. В нескольких точках трибуны возник "тренировочный" пожар. На табло стадиона появилась надпись на красном фоне: "Внимание! Сохраняйте спокойствие. Всем срочно покинуть территорию арены. Следуйте планам эвакуации". Надпись дублировалась на английском языке, а также транслировалась по громкой связи.

Роботы-пожарные (автоматическая система встроенная в трибуны, которая гасит огонь мощной струей воды) тушили огонь в фанатском секторе. Статистов "эвакуировали" на улицу.

Все службы на защиту стадиона

Для создания более сложных условий, организаторы ввели очередную группу "буйных фанатов". С кричалками "Питер", "Только вперед, только победа" выходили с футбольной арены. Под крышей возник еще один тренировочный пожар. Группа спасателей на тросах спускалась с крыши и локализовывала возгорание.

Со смотровой площадки стадиона также эвакуировали людей. Одна женщина настолько вжилась в роль пострадавшей, что у нее очень естественно получилось создать видимость нервного срыва. Сотрудник скорой помощи, держа ее под руки, помог ей спуститься с лестницы. Другие сотрудники несли на носилках статистов-пострадавших в считанные минуты сооруженный синий шатер.

Тем временем, "буйных" фанатов заключили в кольцо сотрудники ОМОНа, прикрывшиеся железными щитами. Окончательно закольцевав статистов, они по одному уводили их подальше от стадиона.

Прямо перед центральной лестницей стадиона приземлился вертолет санитарной авиации, который по плану должен перевозить пострадавших. Другой, более крупный пожарный вертолет - К32 сел за пределами территории стадиона. Эта машина способна не только вертикально, но и горизонтально тушить пожар.

Пусть ЧП будут только на учениях

Как отметил губернатор, учения необходимо проводить на новом объекте, чтобы отработать четкий алгоритм действий в различных чрезвычайных ситуациях. Градоначальник положительно оценил работу служб. "На мой взгляд, то, что вы видели: работу спасателей, представителей министерства внутренних дел, можно назвать профессиональной, качественной. Надеюсь, что им не придется заниматься подобного рода работой перед проведением футбольных матчей. Надеюсь, что болельщики будут вести себя более прилично, чем те учебные хулиганы, которых вы наблюдали. В любом случае, подготовка необходима", - сказал в завершение учений губернатор.

Аникин также выразил надежду, что чрезвычайных ситуаций на стадионе не будет и отметил, что из-за уникальности арены службам не так просто на ней работать.

"Я надеюсь, что нам не придется применять никакую силу и все будет решаться мирным путем. Но учения есть учения и каждый из сотрудников полиции, национальной гвардии, должен знать алгоритм действий, безусловно это уникальное спортивное сооружение, аналогов в Европе нет, поэтому всегда сложно работать на высотах. Вы видели эти элементы спасания с наружных стен, здесь большое значение имеют навыки, слаженность работы наших спасателей и сотрудников полиции. Без общих усилий нам не справиться. Все системы самые современные и обеспечат безопасность зрителей", - заключил он.

Стадион в западной части Крестовкого острова с раздвижной крышей и выкатным полем был заложен в 2007 году. 29 декабря 2016 года был завершен первый этап строительных работ. Сметная стоимость арены несколько раз увеличивалась и достигла, по последним данным, более чем 43 млрд рублей. На стадионе в июне этого года пройдут игры Кубка конфедераций, а в 2018 году - чемпионата мира по футболу.