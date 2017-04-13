СМИ: United Airlines компенсирует пассажирам скандального рейса стоимость билетов

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания United Airlines возместит всем пассажирам рейса, на котором произошел инцидент, стоимость билетов. Об этом в среду сообщила газета USA Today со ссылкой на заявление авиаперевозчика.

"Всем пассажирам рейса 3411, вылетевшего в воскресенье, 9 апреля, будет предоставлена компенсация в размере стоимости билетов", - цитирует издание заявление United Airlines.

Скандал вокруг американского перевозчика разразился после публикации в интернете видеозаписи, сделанной 9 апреля на борту его самолета, который должен был вылететь из Чикаго (штат Иллинойс) в Луисвилл (штат Кентукки). На пленке видно, что сотрудники служб безопасности тащат по салону пожилого пассажира, у которого разбит нос, а на лице кровь.

Как выяснили СМИ, 69-летний мужчина является гражданином КНР. Сотрудники United Airlines попросили четырех человек в самолете уступить места другим работникам авиакомпании. Пассажир, о котором идет речь, отказался, сославшись на то, что он является врачом, который должен посетить пациентов в Кентукки. После долгих уговоров сотрудники служб безопасности применили в отношении мужчины силу.