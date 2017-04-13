Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.04:
$ 56.76
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В ООН в День космонавтики прошел показ фильма "Время первых"

Общество
13 апреля, 3:32 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
К гостям вечера обратились и.о. постоянного представителя РФ при ООН Петр Ильичев, дважды герой Советского Союза, космонавт Алексей Леонов и продюсер картины Тимур Бекмамбетов
Поделиться
Материал из 1 страницы
Евгений Миронов, сыгравший космонавта Алексея Леонова в фильме "Время первых"

Евгений Миронов, сыгравший космонавта Алексея Леонова в фильме "Время первых"

© Filmpro.ru

ООН, 13 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Показ художественного фильма "Время первых", рассказывающего о полете космического корабля "Восход-2", прошел в среду в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Мероприятие, организованное постоянным представительством РФ при всемирной организации, было приурочено к отмечаемому 12 апреля Международному дню полета человека в космос.

В конференц-зале в здании Генеральной Ассамблеи собрались десятки дипломатов, сотрудников секретариата и члены их семей. С приветственным словом к гостям вечера обратился исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Петр Ильичев. Он напомнил, что в основе фильма - реальные события 18 марта 1965 года, когда Алексей Леонов покинул корабль "Восход-2" и стал первым человеком, вышедшим в космическое пространство.

Смотрите также
Кадр из фильма "Время первых"
Фильм "Время первых": что мы знаем о киноленте про подвиг советских космонавтов

"Над фильмом трудилась команда лучших российских и зарубежных специалистов: художников, бутафоров, специалистов по компьютерной графике и других. На подготовку этой прекрасной картины ушло 29 месяцев. Должен отметить, что одним из консультантов этого фильма был сам Алексей Леонов", - сказал Ильичев. Он сообщил, что в среду в Москве этот фильм посмотрел президент РФ Владимир Путин в компании Леонова и первой женщины-космонавта Валентины Терешковой.

Леонов записал видеопослание к зрителям в штаб-квартире ООН, в котором рассказал, что в ходе работы над фильмом попытался "воссоздать то, что было 52 года назад". "Забытое и то, что скрывалось непонятно по каким причинам, сейчас всплыло на поверхность, и вы увидите ту работу, которую выполнял я вместе с (капитаном корабля) Павлом Ивановичем Беляевым", - сказал дважды герой Советского Союза.

По словам Леонова, работа в открытом космосе "всегда будет самой тяжелой и рискованной". "Я вас прошу, посмотрите внимательно. Буду очень рад, если вам понравится, это все - правда", - отметил он. Продюсер фильма Тимур Бекмамбетов также записал обращение к "первым зрителям в США", пожелав им "приятного полета".

Международный день полета человека в космос был учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2011 году. Документ был принят по инициативе России за несколько дней до 50-й годовщины подвига Юрия Гагарина. Соавторами документа выступили более 60 государств. Как подчеркивается в резолюции, первый пилотируемый полет человека в космос стал историческим событием, которое "открыло путь для исследования космического пространства на благо всего человечества".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
День космонавтики
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Рад, что я здесь. Живой". Истории постояльцев Дома трудолюбия "Ной"
От Вербного воскресенья до Пасхи: как подготовиться к главному православному празднику
"Лечить депрессию должны психиатры": три признака болезни и как ее избежать
Фото
6
Волшебный юбилей Диснейленда: парижский парк развлечений празднует 25-летие
9
Под Новгородом любители военной истории воссоздали подвиг бойцов Второй ударной армии
18
Предвестник главного праздника: православные отмечают Вербное воскресенье
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: актер Василий Степанов выжил после падения из окна квартиры на западе Москвы
2
Трамп: Тиллерсон проделал в Москве "отличную работу"
3
"Время потрачено не зря": итоги переговоров Лаврова и Тиллерсона
4
Зампостпреда РФ при ООН: Лондон боится сотрудничества Москвы и Вашингтона по Сирии
5
Сечин и Кадыров не исключают подачи исков против Financial Times
6
"Реал" победил "Баварию" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов
7
Захарова рассказала, как американские журналисты устроили "базар" в особняке МИД РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама