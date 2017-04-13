В ООН в День космонавтики прошел показ фильма "Время первых"

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ООН, 13 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Показ художественного фильма "Время первых", рассказывающего о полете космического корабля "Восход-2", прошел в среду в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Мероприятие, организованное постоянным представительством РФ при всемирной организации, было приурочено к отмечаемому 12 апреля Международному дню полета человека в космос.
В конференц-зале в здании Генеральной Ассамблеи собрались десятки дипломатов, сотрудников секретариата и члены их семей. С приветственным словом к гостям вечера обратился исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Петр Ильичев. Он напомнил, что в основе фильма - реальные события 18 марта 1965 года, когда Алексей Леонов покинул корабль "Восход-2" и стал первым человеком, вышедшим в космическое пространство.
"Над фильмом трудилась команда лучших российских и зарубежных специалистов: художников, бутафоров, специалистов по компьютерной графике и других. На подготовку этой прекрасной картины ушло 29 месяцев. Должен отметить, что одним из консультантов этого фильма был сам Алексей Леонов", - сказал Ильичев. Он сообщил, что в среду в Москве этот фильм посмотрел президент РФ Владимир Путин в компании Леонова и первой женщины-космонавта Валентины Терешковой.
Леонов записал видеопослание к зрителям в штаб-квартире ООН, в котором рассказал, что в ходе работы над фильмом попытался "воссоздать то, что было 52 года назад". "Забытое и то, что скрывалось непонятно по каким причинам, сейчас всплыло на поверхность, и вы увидите ту работу, которую выполнял я вместе с (капитаном корабля) Павлом Ивановичем Беляевым", - сказал дважды герой Советского Союза.
По словам Леонова, работа в открытом космосе "всегда будет самой тяжелой и рискованной". "Я вас прошу, посмотрите внимательно. Буду очень рад, если вам понравится, это все - правда", - отметил он. Продюсер фильма Тимур Бекмамбетов также записал обращение к "первым зрителям в США", пожелав им "приятного полета".
Международный день полета человека в космос был учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2011 году. Документ был принят по инициативе России за несколько дней до 50-й годовщины подвига Юрия Гагарина. Соавторами документа выступили более 60 государств. Как подчеркивается в резолюции, первый пилотируемый полет человека в космос стал историческим событием, которое "открыло путь для исследования космического пространства на благо всего человечества".