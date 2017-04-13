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"Известия": распространить программу сноса пятиэтажек на регионы пока не планируется

Общество
13 апреля, 7:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, апреля. /ТАСС
Как отметил глава Минстроя РФ Михаил Мень, возможно, в перспективе из опыта реновации жилфонда Москвы можно будет что-то почерпнуть для общефедерального уровня
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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Расширение на другие российские регионы московской программы по сносу пятиэтажных домов пока не обсуждается, об этом министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень сообщил в интервью газете "Известия".

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"Пока не стоит задачи распространить опыт Москвы на другие регионы. Возможно, в перспективе можно будет что-то почерпнуть для общефедерального уровня", - сказал он.

В течение 20 лет в Москве планируется расселить порядка 7,9 тыс. пятиэтажек, общая площадь которых превышает 25 млн кв. метров. В этих зданиях живут до 1,6 млн москвичей. Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей площади. Предварительные оценки стоимости программы назывались рядом депутатов в диапазоне 3-3,5 трлн рублей.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице.

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