"Известия": распространить программу сноса пятиэтажек на регионы пока не планируется

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Расширение на другие российские регионы московской программы по сносу пятиэтажных домов пока не обсуждается, об этом министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень сообщил в интервью газете "Известия".

"Пока не стоит задачи распространить опыт Москвы на другие регионы. Возможно, в перспективе можно будет что-то почерпнуть для общефедерального уровня", - сказал он.

В течение 20 лет в Москве планируется расселить порядка 7,9 тыс. пятиэтажек, общая площадь которых превышает 25 млн кв. метров. В этих зданиях живут до 1,6 млн москвичей. Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей площади. Предварительные оценки стоимости программы назывались рядом депутатов в диапазоне 3-3,5 трлн рублей.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице.