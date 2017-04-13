Лучшего фельдшера санавиации впервые выберут на Ямале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Лучшего фельдшера санавиации впервые выберут в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в рамках регионального этапа конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!". Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"На Ямале выберут лучшего фельдшера санавиации и скорой медицинской помощи. Региональный этап конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" пройдет в Надыме. Показать свой профессионализм приедут 10 специалистов станций скорой медицинской помощи Надымского, Тазовского, Красноселькупского и Ямальского районов, городов Новый Уренгой, Лабытнанги, Салехард и Ноябрьск, и впервые примут участие фельдшеры санавиации", - отметили в пресс-службе.

По данным властей, развитие санитарной авиации является приоритетным направлением развития системы здравоохранения ЯНАО. "В региональном бюджете на среднесрочный период до 2019 года расходы на здравоохранение с учетом средств обязательного медицинского страхования определены в сумме 95 млрд рублей, на 2017 год - 31 млрд рублей. Эти средства позволяют решить самые актуальные вопросы оказания действительно оперативной и качественной медицинской помощи живущим в экстремальных условиях Арктики людям", - уточнили в пресс-службе.

Для оказания экстренной квалифицированной медпомощи жителям округа в отдаленных территориях и кочевому населению тундры на Ямале широко используется санитарная авиация. Всего в округе действует четыре таких отделения - в Салехарде, в Шурышкарском, Приуральском и Ямальском районах, в каждом дежурят вертолеты Ми-8 и Ми-8МТВ авиакомпании "Ямал".

Финансирование санавиации происходит из окружного бюджета. Ежегодно на эту статью расходов направляется 600 млн рублей. За 2016 год врачи отделения санавиации вывезли из отдаленных районов Ямала более 4 тыс. пациентов, из которых 3 тыс. - экстренно.