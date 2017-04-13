В Петербурге для профилактики терроризма расширят организованное трудоустройство мигрантов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Организованный набор трудовых мигрантов из стран Средней Азии будет расширен, поскольку данная форма решения кадровых проблем Санкт-Петербурга приведет к укреплению профилактики терроризма, сообщили ТАСС в городском комитете по труду и занятости населения.

"Работа по организованному набору трудовых мигрантов для предприятий Санкт-Петербурга не приостановлена, более того, этот формат получил поддержку на федеральном уровне. Именно формат организованного набора трудовых мигрантов является профилактикой терроризма. Проведена большая работа, и от пилотного проекта мы готовы переходить к широкомасштабной деятельности", - говорится в ответе на запрос ТАСС.

В профильном комитете отметили, что в ближайшее время начнут работу центры по организованному набору мигрантов с целью трудоустройства. Специалисты рассчитывают, что в 2017 году мигрантов для работы в Петербурге будут отбирать не только в Киргизии и Таджикистане, как это происходит сейчас, но в Узбекистане. Опытом Петербурга уже заинтересовались другие регионы России.

Также в Петербурге сейчас обсуждается возможность создания государственного многофункционального миграционного центра по аналогии с московским.

Организованный набор мигрантов

По данным комитета по труду и занятости Петербурга, пункты по организованному набору мигрантов чаще всего открываются на базе государственных учреждений, в их работе принимают участие представители органов власти. Это позволяет петербургской стороне заранее собрать информацию о потенциальном сотруднике: состояние его здоровья, знание русского языка и основ культуры, факты нарушения законодательства и квалификация. Предварительное собеседование происходит на родине потенциального работника, там же при необходимости проходит обучение с целью соответствия конкретной должности.

"На территории России мы продолжаем отслеживать судьбу всех работников-мигрантов до момента их отбытия на родину. Помогаем с получением разрешительных документов (патента), жилищным обустройством, получаем обратную связь от работодателя. При таком подходе у мигранта просто не остается возможности въехать по поддельным документам или обманным путем получить медицинскую справку, сертификат о сдаче экзамена на знание русского языка, попасть под влияние исламских радикалов", - отмечают специалисты.

Например, в 2016 году в рамках реализации программы организованного набора в Таджикистане выявлены три гражданина, которым закрыт въезда в РФ, трем гражданам отказано в выдаче медицинского сертификата в связи с выявлением у них общественно опасных болезней, два гражданина уехали домой по медицинским показаниям.

В 2016 году в рамках организованного набора на предприятиях Петербурга было трудоустроено 347 иностранных работников: 52 гражданина Киргизии и 295 граждан Таджикистана. Центр трудовых ресурсов (ЦТР), подведомственный комитету по труду и занятости населения, оказал работникам содействие в оформлении патентов, медицинских страховок, проведении медицинского обследования.

Основными сферами деятельности мигрантов стали строительство, пищевая промышленность, производство электромонтажных работ. Еще около 1200 иностранцев в 2016 году получили разрешительные документы для работы в Санкт-Петербурге при содействии Центра трудовых ресурсов, узнав о такой возможности в аэропорту Пулково, где работает информационная стойка, или в результате отбора самими работодателями с последующим обращением в ЦТР. Их судьба также отслеживается органами власти.

При этом, по данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, из города ежегодно выдворяются несколько тысяч нелегальных мигрантов.

Теракт в метро и миграционная политика

В Санкт-Петербурге днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел взрыв. Жертвами теракта стали 14 человек и сам террорист, который привел в действие взрывное устройство. По состоянию на 11 апреля, пострадавшими в петербургском метро признаны 102 человека. Похоронены 13 жертв теракта.

Следственный комитет 4 апреля назвал уроженца Киргизии Акбаржона Джалилова 1995 года рождения, имевшего гражданство России, предполагаемым террористом-смертником, устроившим взрыв. Среди задержанных по подозрению в причастности есть граждане других стран Средней Азии. Председатель НАК и директор ФСБ России Александр Бортников потребовал уделить повышенное внимание укреплению пограничного режима на государственной границе, контролю пассажиропотоков, наведению порядка в миграционной сфере.