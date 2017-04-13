Федеральное финансирование программы переселения жителей Норильска могут начать в 2018 г.

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КРАСНОЯРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Федеральное финансирование программы переселения жителей Норильска и Дудинки на севере Красноярского края в регионы с благоприятным климатом может быть возобновлено с 2018 года, сообщил на сессии Законодательного собрания губернатор края Виктор Толоконский.
"Первоначально программа переселения финансировалась в объеме 1,6-1,7 млрд рублей, примерно половину финансировал "Норильский никель", столько же давала федерация. Но последние два года финансирование со стороны федерального бюджета было приостановлено, при этом "Норникель" продолжает финансирование. Но есть поручение восстановить финансирование. Думаю, со следующего года финансирование программы будет увеличено за счет средств федерального бюджета", - сказал губернатор.
В 2011 году между Министерством регионального развития РФ, правительством Красноярского края, администрацией Норильска и ГМК "Норильский никель" было подписано соглашение о содействии переселению жителей Норильска и Дудинки (центр Таймырского муниципального района). Срок действия программы - до 2020 года. Согласно соглашению, ежегодно компания "Норильский никель" выделяет на эти цели 830 млн рублей, аналогичная сумма должна поступать из федерального бюджета, еще 110 млн рублей выделяет краевой бюджет. В программе могут принять участие граждане, отработавшие в районах Крайнего Севера не менее 15 лет.