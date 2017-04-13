Вузы регионов поддержали идею повышения требований к качеству научной работы аспирантов

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Представители региональных вузов России поддержали инициативу главы Минобрнауки Ольги Васильевой о повышении качества научных исследований аспирантов. Своим видением путей развития аспирантуры как института образования и входа в большую науку представители российских вузов поделились с ТАСС.

Ранее Васильева отметила, что объемы контрольных цифр для аспирантуры, определенные на 2018 год, выросли на 7% по сравнения с 2017 годом, прежде всего рост произошел по таким направлениям подготовки как педагогика и инженерия. Однако не более трети выпускников аспирантуры в дальнейшем защищают диссертацию. В Минобрнауки уверены, что этот показатель говорит о необходимости повышения ответственности, включая ответственность университетов и преподавателей, в повышении мотивации и целеустремленности поступающих в аспирантуру.

В унисон с министром

"Если вернемся к тому, что целью аспирантуры будет именно диссертация, это будет правильно. Сейчас, действительно, многие идут в аспирантуру, чтобы просто "отсидеться", например, чтобы не идти в армию", - заметил ректор Мурманского арктического государственного университета (МАГУ) Андрей Сергеев.

Руководитель управления аспирантуры и диссертационных советов Адыгейского госуниверситета, профессор кафедры философии и социологии Светлана Ляушева заметила, что наука требует воспроизводства кадров. "На мой взгляд, нужно идти по пути повышения требований к образовательному уровню, качеству диссертационных работ", - считает она.

Ректор Волгоградского государственного медицинского университета (ВолГМУ), главный внештатный специалист - клинический фармаколог Минздрава РФ, академик РАН Владимир Петров заострил внимание на том, что аспирантура важна для развития науки. "Без аспирантуры науке не выжить. Для медицинских вузов аспирантура особенно важна. Аспирант клинической кафедры должен лечить лучше всех, учить лучше всех", - сказал Петров.

На важность повышения научных и исследовательских компетенций аспирантов указал Николай Бекренев, профессор, доктор технических наук, заведующий кафедрой "Техническая механика и детали машин" Саратовского государственного технического университета имени Гагарина. "Нельзя допустить девальвации понятия аспирантуры, смысла исследовательской деятельности, в этом деле главное - качество. Например, по некоторым научным направлениям в последние годы защищалось очень много работ, и большинство из них - довольно среднего и даже низкого уровня, а в таких сферах как робототехника, материаловедение, машиностроение, электротехнологии работ катастрофически не хватает", - сказал Бекренев.

Аспиранты - кузница научных кадров

Алексей Лысенко, председатель Совета молодых ученых Донского государственного технического университета (ДГТУ), опорного вуза Ростовской области, считает, "аспиранты - это кузница кадров для самого вуза, это будущее российской науки". По его мнению, на кафедрах могут быть профессоры, которые занимаются исключительно подготовкой аспирантов".

Сергей Дюжиков, проректор по организации проектной деятельности в сфере общественных коммуникаций Южного федерального университета (ЮФУ) уверен, что аспирантура - это уровень подготовки научно-педагогических кадров высочайшей категории, которая требует индивидуального подхода. "Аспирант - это штучный товар", - уверен ученый.

Новые возможности аспирантов

Мария Скворцова, начальник отдела международной аспирантуры и докторантуры, декан факультета подготовки кадров высшей квалификации Университета ИТМО полагает, что для повышения эффективности научной работы аспирантов министерством сделаны системные шаги. "Процедуры, реализуемые в соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, позволяют провести полноценную апробацию результатов научной деятельности аспиранта до выхода его на защиту кандидатской диссертации", - резюмировала представитель ИТМО.

В пресс-службе Минобрнауки подчеркнули, что новые стандарты аспирантуры во главу угла ставят формирование исследовательских компетенций аспирантов, что, в свою очередь, напрямую влияет на увеличение количества публикаций и объема научных исследований. Именно на решение этих задач, а также задач по повышению числа молодежи, участвующей в этих процессах, направлены масштабные программы поддержки российских университетов (программа 5-100, опорные университеты).

Опыт вузов, участвующих в этих программах, показывает, что там, где ведется индивидуальный подход и присутствует высокая степень ответственности научного руководителя за результат обучения, высок процент защит, а также показатели научной деятельности. По данным Минобрнауки, процент защит в вузах-участниках программ почти в два раза превышает общероссийских показатель.