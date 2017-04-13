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Минобрнауки разработало механизм ускоренного обучения молодых мам в вузах

Общество
13 апреля, 14:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, апреля. /ТАСС
Женщины будут поступать на обучение по экспериментальным программам среднего профессионального образования с правом перевода на обучение по экспериментальным программам высшего образования
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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Минобрнауки разработало механизм получения высшего образования молодыми мамами до 23 лет. Планируется, что реализация механизма будет проводиться в порядке эксперимента в 2018-2024 годах. Об этом говорится в законопроекте ведомства, размещенном на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проект постановления разработан в целях улучшения демографической ситуации. Проектом предлагается реализовать механизм, направленный на содействие молодым женщинам в возрасте до 23 лет, имеющим одного и более детей, в адаптации к новым социальным условиям посредством создания условий для получения ими высшего образования", - отмечается в пояснительной записке.

Согласно разработанному механизму, молодые женщины будут поступать на обучение по экспериментальным программам среднего профессионального образования с правом перевода на обучение по экспериментальным программам высшего образования по родственным направлениям подготовки после освоения первого или второго курса программы среднего профессионального образования. Перевод будет осуществляться в пределах квоты, установленной Минобрнауки вузам в рамках контрольных цифр приема.

Обучение молодых женщин по экспериментальным программам высшего образования будет осуществляться ускоренно (за 3 года после освоения первого курса программы среднего профессионального образования и за 2 года после освоения второго курса программы среднего профессионального образования).

В случае невозможности обучения по экспериментальной программе высшего образования молодая женщина будет иметь возможность вернуться к обучению по экспериментальной программе среднего профессионального образования, по которой она обучалась до перевода на высшее образование.

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