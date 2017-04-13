Компенсации по делу о теракте в Беслане будут выплачены в течение трех месяцев

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 апреля. /ТАСС/. Заявители по делу о теракте в школе Беслана получат компенсации в течение трех месяцев, сообщил ТАСС их адвокат Сергей Князькин.

"По требованию европейского суда и по регламенту, как правило, они (компенсации - прим. ТАСС) должны быть выплачены в течение трех месяцев после вынесения решения", - сказал он, уточнив, что всего заявителей 309.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по жалобам родственников жертв теракта в Беслане, обязав Россию выплатить истцам около €3 млн. Соответствующее решение было опубликовано на сайте суда.

Князькин также отметил, что размеры компенсаций морального ущерба - от €3 до €20 тыс. - несоразмерны с произошедшим, связанным с гибелью людей.

Аналогичное мнение ТАСС ранее озвучила и представитель комитета "Матери Беслана" Анета Гадиева.

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов сообщил, что готов встретиться с родителями детей, погибших при теракте в Беслане, чтобы обсудить с ними решение ЕСПЧ.

"Мы сейчас с группой членов Совета совершаем поездку по Северной Осетии, и мы готовы встретиться с родителями погибших детей, с заявителями этой жалобы в ЕСПЧ и обсудить с ними решение Европейского суда", - сказал он.