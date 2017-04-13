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Сумму президентских грантов для НКО могут увеличить до 7 млрд рублей

Общество
13 апреля, 13:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, апреля. /ТАСС
"Это пока лишь некое обсуждение на координационном комитете, пока оно не отражено ни в каком документе", - отметил гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин
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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Сумма, предусмотренная в 2017 году на президентские гранты для некоммерческих организаций (НКО), может быть увеличена с 4,32 млрд рублей до 7 млрд рублей. Соответствующую заявку намерен направить координационный комитет по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.

"Сумма, зафиксированная сейчас (в распоряжении президента РФ о поддержке НКО - прим. ТАСС), (составляет - прим. ТАСС) 4,32 млрд рублей, но вчера обсуждали на координационном комитете в рамках весенних корректировок бюджета запросить увеличение финансирования до 7 млрд", - сказал Чукалин.

"Это пока лишь некое обсуждение на координационном комитете, пока оно не отражено ни в каком документе. Это будет бюджетная заявка на увеличение финансирования, и если она пройдет установленный порядок через правительство, войдет в скорректированный бюджет этого года, тогда мы уже сможем об этом говорить", - добавил он.

Ранее Чукалин сообщил, что первый конкурс по распределению президентских грантов для НКО будет объявлен 17 апреля. Всего в 2017 году будет проведено два конкурса, второй начнется 16 августа.

3 апреля президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о поддержке в 2017 году некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека.

На эти цели выделено на 2017 год 4,32 млрд рублей. Генеральным директором фонда-грантооператора назначен Илья Чукалин, а главой координационного комитета - Сергей Кириенко.

Ранее порядок распределения и общая сумма грантов главы государства ежегодно определялись специальным распоряжением президента РФ. В прошлом году на эти цели было выделено 4,59 млрд рублей, в России действовали девять грантооператоров, каждый из которых "специализировался" на конкретных направлениях, относящихся к их компетенции.

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