Матвиенко считает, что РАН остается преимущественно "мужской структурой"

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что женщины-ученые должны принимать более активное участие в работе РАН, которая по-прежнему остается слишком "мужской структурой". Об этом она заявила на встрече в Совфеде с женщинами - представителями науки.

Она напомнила, что среди имеющих высшее образование в России женщины составляют 58%. Кроме того, сравнялась численность мужчин и женщин, обучающихся в докторантуре.

"Но вместе с тем Российская академия наук остается преимущественно мужской структурой. Женщин среди членов РАН менее 5%", - сказала сенатор. "Может быть, там и проблемы от этого", - предположила Матвиенко.

Спикер также подчеркнула, что женщинам значительно труднее пробиваться на руководящие позиции в науке и в высшем образовании. "Труднее раздвигать мужские крепкие плечи, когда речь идет о руководящих должностях, нам надо быть посмелее", - сказала глава Совфеда. "Среди профессорского состава, например, доля женщин составляет лишь 33%. В силу этого заработная плата женщин-ученых ниже, чем у их коллег-мужчин, на 26%", - сообщила сенатор.

По мнению спикера, женщины-ученые - это огромный ресурс научного развития страны, поэтому о нем надо достойно заботиться.

Спикер Совета Федерации также порекомендовала правительству включать женщин-ученых в состав официальных делегаций, направляемых за рубежом, поскольку, по ее мнению, ученые часто выступают самыми эффективными посланниками мира.

По ее словам, в условиях непростой международной обстановки огромное значение приобретает так называемая "народная дипломатия".

"Именно ученые часто выступают самыми эффективными посланниками мира, способствуют укреплению международного научного, гуманитарного сотрудничества. Думаю, надо рекомендовать правительству России и МИД в обязательном порядке включать женщин-ученых в состав официальных делегаций, направляемых за рубеж", - сказала спикер.

Также Матвиенко предложила подумать о создании национальной премии для женщин-ученых. "На международном уровне меры по популяризации деятельности женщин-ученых предпринимаются", - напомнила сенатор.