Единый электронный каталог РНБ и "Ленинки" создадут к лету 2017 года

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Единый электронный каталог Российской национальной библиотеки (РНБ, Петербург) и Российской государственной библиотеки (РГБ, Москва), общий объем которого составит примерно 15 млн записей, заработает к лету этого года. Об этом журналистам на пресс-конференции в ТАСС директор РНБ Александр Вислый.
"Сегодня мы активно работаем над созданием Единого электронного каталога. Мы планируем открыть Единый электронный каталог в том виде, в котором он есть, к лету 2017 года", - сказал Вислый.
По его словам, "он должен включать всю информацию, которая есть в электронном каталоге Российской национальной библиотеки, и всю информацию, которая есть в электронном каталоге Российской государственной библиотеки".
Общий объем - примерно 15 млн записей.