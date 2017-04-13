Единый электронный каталог РНБ и "Ленинки" создадут к лету 2017 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Единый электронный каталог Российской национальной библиотеки (РНБ, Петербург) и Российской государственной библиотеки (РГБ, Москва), общий объем которого составит примерно 15 млн записей, заработает к лету этого года. Об этом журналистам на пресс-конференции в ТАСС директор РНБ Александр Вислый.

"Сегодня мы активно работаем над созданием Единого электронного каталога. Мы планируем открыть Единый электронный каталог в том виде, в котором он есть, к лету 2017 года", - сказал Вислый.

По его словам, "он должен включать всю информацию, которая есть в электронном каталоге Российской национальной библиотеки, и всю информацию, которая есть в электронном каталоге Российской государственной библиотеки".

Общий объем - примерно 15 млн записей.