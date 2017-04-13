Петербургские ученые опросили 25 семей оленеводов во время экспедиции на Ямал

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Центра арктических и сибирских исследований Социологического института РАН из Санкт-Петербурга опросили 25 семей оленеводов в ходе экспедиции в Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в рамках реализации "дорожной карты" комплексной программы прикладных научных работ по рациональному использованию оленьих пастбищ. Об этом сообщили в окружном департаменте по науке и инновациям.

"Сотрудники Центра арктических и сибирских исследований Социологического института РАН из Санкт-Петербурга Александра Терехина и Александр Волковицкий приняли участие в социально-экономических исследованиях, проводимых Научным центром изучения Арктики в рамках реализации "дорожной карты" комплексной программы прикладных научных работ по рациональному использованию оленьих пастбищ и обеспечению благополучной эпизоотической обстановки. Исследователи совершили экспедицию в северную часть Надымского района, где проходят маршруты кочевий оленеводов Ямальского района, побывали в стойбищах, выпасающих совхозных и частных оленей, собрали репрезентативную информацию о социально-экологических факторах жизнедеятельности и социальном самочувствии коренных жителей округа", - отмечают в ведомстве.

По словам Терехиной, в ходе экспедиции было опрошено 25 семей.

"Исследователи собрали данные о продовольственном и материально-техническом обеспечении семей, их экономическом статусе, потребностях в продовольствии, мнения о качестве медицинского обслуживания, взаимоотношениях с властью и предприятиями топливно-энергетического комплекса. Оленеводы высказались об основных проблемах в отрасли, в том числе о состоянии пастбищ, дали свои предложения по регулированию поголовья и маршрутах каслания (передвижения - прим. ТАСС). Результаты опроса будут проанализированы и использованы при подготовке аналитических материалов о состоянии дел в отрасли для органов власти", - пояснили в департаменте, отметив, что экспедиция состоялась при поддержке Межрегионального экспедиционного центра "Арктика".

Проблемы тундры

Ранее сообщалось, что деградация тундровых экосистем является экологической и социльно-культурной проблемой для региона.

Институт экологии растений и животных Уральского отделения РАН по заказу властей проводит геоботаническое обследование оленьих пастбищ в лесах тундры и южной тундры Ямала, результатом которого должны стать карты их хозяйственной оценки и сведения о предельной численности оленей.

Ученые отмечают, что для восстановления пастбищ понадобится не менее 50 лет, так как из-за избытка поголовья оленей запасы трав снизились вдвое. Перевыпас (чрезмерный выпас домашнего скота - прим. ТАСС) также мог стать одним из факторов распространения сибирской язвы, которая была зафиксирована в июле-августе 2016 года на Крайнем Севере впервые за 85 лет.

В ЯНАО проживает порядка 42 тыс. представителей коренных народов, почти 17 тыс. из них ведут кочевой образ жизни, занимаясь оленеводством и рыболовством.

Ямальский и Гыданский полуострова являются исторической родиной для хантов, ненцев, коми-ижемцев, селькупов. Ранее директор департамента науки и инноваций региона Алексей Титовский сообщил, что ученые также проводят генетические исследования представителей коренных народов, по итогам которых в 2017 году планируется выпустить атлас их болезней.