Андрею Кончаловскому присвоено звание почетного профессора МГУ

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Режиссер Андрей Кончаловский получил звание почетного профессора МГУ им. М. В. Ломоносова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Кончаловского.

"В ходе заседания Ученого совета МГУ имени М. В. Ломоносова режиссеру Андрею Кончаловскому было присвоено звание почетного профессора старейшего российского университета", - отметили в пресс-службе.

В 2015-2016 годах Кончаловский читал на экономическом факультете МГУ курс лекций "Культурный код нации: социально-экономическое значение" в рамках Межфакультетских курсов.

В курсе, добавили в пресс-службе, "рассматривались такие вопросы как мировой цивилизационный процесс, русская ментальность, факторы, определяющие социокультурные характеристики населения".

Ректор МГУ Виктор Садовничий лично вручил Кончаловскому диплом почетного профессора "за выдающийся вклад в развитие культуры и плодотворное сотрудничество с Московским университетом".

"Я обращаюсь сегодня к научному сообществу с темой, которая меня волнует и заставляет задуматься, которая касается судьбы нашего государства и нашего обществ, - привели в пресс-службе слова Кончаловского. - Я буду просить у вас помощи и совета, и буду рад продолжать сотрудничать с университетом".