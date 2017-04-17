Круглый стол "100 вопросов о профессии". Видеотрансляция

В ТАСС проходит круглый стол, посвященный проблемам выбора школьниками будущей профессии, учитывая интересы, индивидуальные особенности и ситуацию на рынке труда.

В мероприятии принимают участие заместитель министра труда и соцзащиты Любовь Ельцова, руководитель рекрутингового портала Superjob Алексей Захаров, проректор Высшей школы экономики Сергей Рощин, заместитель гендиректора по персоналу и организационному развитию "Локомотивных технологий" Наталья Плетенецкая, сооснователь Международного Ломоносовского клуба Владимир Скрипниченко, а также психолог Виктор Пономаренко.