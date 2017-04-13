Врачи обеспокоены ростом травматизма в батутных центрах в России

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Врачи и спортивные деятели отмечают рост числа травм в батутных центрах и парках, которые активно открываются во многих регионах России. Основные причины - неправильная установка батутов, низкая квалификация персонала, который инструктирует детей и взрослых, а также неосмотрительное поведение самих посетителей.

В четверг стало известно, что следственное управление СК по республике Саха (Якутия) возбудило уголовное дело в связи с тем, что трое школьников получили травмы в батутном центре "Невесомость" в Якутске. В ходе проверки сведений, появившихся в интернете, установлено, что с 8 по 9 апреля 2017 года в республиканскую больницу №1 обратились трое несовершеннолетних в возрасте 9, 10 и 14 лет, которым поставлен диагноз - "компрессионный перелом позвонков". Дело возбуждено по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". В феврале сообщалось о получении травм детьми в батутном центре ТРЦ "Фафорит" в Тюмени.

Правильно падать

По словам Валентина Дикуля, руководителя сети центров по лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата в Москве, травмы при посещении батутных центров встречаются часто.

"В травмпункты обращаются очень-очень много. Только в нашем центре проходили реабилитацию четыре девушки, получившие компрессионный перелом позвоночника: поясничный и грудной отдел. Удачные были падения, без последствий на ноги", - отметил он.

Врач уверен, что проблема в неквалифицированном персонале, который "разрешает все, лишь бы прыгать, лишь бы кувыркаться". Особенно опасными Дикуль считает прыжки с падением на спину, которые совершаются без должной подготовки.

"Прыжки с падением на спину - это сложно. Ребенок или взрослый не контролирует, что под угол нужно держать ноги, а наоборот - расслабляет их, заворачивает за голову. И получается травма: растяжение, ретролистез (смещение позвонка назад), листез (соскальзывание позвоночника), ущемление, корешковый синдром", - сказал врач.

Выгодный бизнес

Необходимо упорядочить работу батутных центров и парков развлечений, считает президент Федерации прыжков на батуте России (ФПБР) Николай Макаров.

"Это выгодный бизнес, часто им занимаются те, кто мало в этом понимает. Люди не имеют нужного образования. У батута должна быть определенная жесткость, а рядом должен быть тот, кто будет контролировать нагрузки", - сказал он.

Макаров рассказал, что Федерация прыжков на батуте предлагает всем новым открывающимся батутным центрам в регионах проводить консультации с ее экспертами с точки зрения правильной установки батутных конструкций на аренах и подготовки тренеров.

Он предостерег родителей и детей от неконтролируемого использования батутов.

"Нужно ограничивать время, проведенное ребенком на батуте. Кому-то достаточно полчаса, кому-то час. Самое главное, чтобы рядом был специалист, который бы их правильно разогрел, сказал, что нужно делать", - отметил глава ФБПР.

Включать голову

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по спортивной медицине Борис Поляев отделяет спортивные занятия прыжками на батутах и поход в "батутник" ради развлечения. В первом случае подготовка спортсмена в детско-юношеской школе ведется по определенному федеральному образовательному стандарту. Ребенок отрабатывает кувырки и падения сначала "на суше", потом на батуте со страховкой тренера. Учитывается готовность мышечного корсета к таким нагрузкам.

"В том, что касается развлекательных центров, это часто опасно, если вы не стоите рядом с ребенком, как родитель, готовый в любой момент амортизировать и поймать его. А дети бесятся, и на батут часто запускают большее количество, чем положено. Они могут столкнуться между собой, разлететься в разные стороны, а каркас батута жесткий - получить травму вполне реально", - отметил Поляев.

"Чтобы предотвратить травму, нужно голову включать, куда бы ни пошли: в футбол играть, прыжками в воду заниматься", - резюмировал врач.

Состояние детей из Якутска

Как сообщила ТАСС замминистра здравоохранения республики Саха (Якутия) Людмила Вербицкая, дети, получившие компрессионную травму позвоночника в Якутске, будут проходить лечение в течение трех недель, затем их ждет реабилитация.

"Это такая травма, которая требует индивидуального подхода и постельного режима, в среднем он длится 21 день, но зависит от особенностей травмы", - сказала замминистра.

Как рассказала ТАСС мама одной из пострадавших девочек, "из-за травмы ребенок в течение 1,5 лет будет проходить реабилитацию и только после этого сможет заниматься спортом".

По словам директора батутного центра "Невесомость" Ивана Чахова, "организация не снимает с себя ответственности". "Мы открылись неделю назад и у нас нет задачи зарабатывать на здоровье детей. Сейчас ведем переговоры с родителями пострадавших детей и начали внутреннее расследование. Оборудование у нас полностью сертифицированное, но, тем не менее, временно запретили вход в центр детям до 14 лет", - сказал он ТАСС.

Главный специалист Минздрава по спортивной медицине Борис Поляев верит, что у школьников все закончится хорошо.

"Они молодые, прогноз у них хороший, косточки свежие - срастутся. Как это аукнется потом - вот в чем вопрос, потому что травма есть, следы ее остаются на костной ткани. Со временем это, конечно, может давать и болевой синдром, а может и в чем-то ограничить двигательные возможности. Лучше бы без этого", - отметил он.