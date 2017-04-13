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В гармонии с природой: как в России развивают экотуризм

Общество
13 апреля, 20:00 UTC+3
О планах властей по привлечению туристов в национальные парки — в материале ТАСС
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Материал из 1 страницы
Туристы на территории Кавказского природного биосферного заповедника

Туристы на территории Кавказского природного биосферного заповедника

© Артур Лебедев/ТАСС

Любители путешествий, активного отдыха и дикой природы уже очень давно облюбовали многочисленные национальные парки, разбросанные по всему миру. Неповторимые ландшафты, уникальные растения и редкие животные — лишь малая и "внешняя" часть приключения, ставшего для его организаторов бизнесом.

Благодаря "зеленому" туризму создаются рабочие места, развивается предпринимательство там, где ограничена другая хозяйственная деятельность человека. Все это приносит заповедным землям дополнительный доход.

В России — со всеми ее самобытными природными территориями — этот вид отдыха только начинает развиваться. Популяризировать его призван проект "Дикая природа России: сохранить и увидеть". Как с помощью этой программы заповедники и нацпарки станут не только территориями естественного обитания редких животных и растений, но и центрами экологического туризма для миллионов людей — в материале ТАСС.

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Где будут реализовывать проект
  • Участниками первого этапа станут семь территорий, в том числе в таких перспективных для развития туризма регионах, как Алтай, Прибайкалье и Северный Кавказ.
  • Далее программы экотуризма будут расширены еще на 15 федеральных особо охраняемых природных территорий (ООПТ).
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Так какие нацпарки и заповедники войдут в число "пилотных"
  • Забайкальский национальный парк.
  • Баргузинский государственный природный биосферный заповедник.
  • Прибайкальский национальный парк.
  • Байкало-Ленский государственный природный заповедник.
  • Алтайский государственный природный биосферный заповедник.
  • Тебердинский государственный природный биосферный заповедник.
  • Национальный парк "Орловское полесье".
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Как экотуризм "облагородит" нацпарки
  • "Дикий" туризм создает угрозу экосистеме: он увеличивает риски возникновения пожаров, а после туристов остаются горы мусора.
  • Для "зеленого" туризма будет создаваться инфраструктура, снижающая антропогенное воздействие на природу, — современные визит-центры, оборудованные экологические тропы, системы сбора и переработки мусора.
  • Развитие дорожной инфраструктуры снизит опасность встречи человека и диких животных на дороге.
  • Дополнительные средства, которые заповедники и нацпарки получат благодаря туристам, позволят усилить штат инспекторов по охране территории.
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Насколько вырастет число туристов
  • Сейчас нацпарки и заповедники России ежегодно принимают около 2 млн человек.
  • К 2020 году турпоток на особо охраняемых территориях вырастет еще на 2 млн.
  • К 2025 году на ООПТ Байкала, Алтая и Кавказа число туристов должно вырасти до 5 млн человек.
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Популяции каких животных планируется увеличить в рамках проекта
  • Переднеазиатский леопард.
  • Дальневосточный леопард (по прогнозам, численность увеличится почти вдвое).
  • Лошадь Пржевальского.
  • Зубр.
  • Аргали (архар, горный баран).
  • Дзерен (зобастая антилопа).
  • Сайгак (по прогнозам, численность увеличится в три раза).
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Какие средства планируется вложить в проект
  • Проект будет реализовываться в рамках госпрограммы "Охрана окружающей среды".
  • До 2025 года для его реализации планируется привлечь 10 млрд рублей.
  • С 2017 по 2018-й будет потрачено около 1,8 млрд рублей, а в 2019-м — еще миллиард.
  • Помимо средств федерального бюджета, будут задействованы средства частных инвесторов, прежде всего для развития туристической инфраструктуры.
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Сколько сейчас в России охраняемых природных территорий
  • 103 федеральных государственных природных заповедника.
  • 50 национальных парков.
  • 59 федеральных заказников.
  • Около 13 тыс. ООПТ регионального значения различных категорий.
  • Общая площадь всех федеральных объектов занимает около 3% территории России (с 1992 года увеличилась на 95%).
  • Общая площадь ООПТ всех категорий — 11%.

 

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