В гармонии с природой: как в России развивают экотуризм

Любители путешествий, активного отдыха и дикой природы уже очень давно облюбовали многочисленные национальные парки, разбросанные по всему миру. Неповторимые ландшафты, уникальные растения и редкие животные — лишь малая и "внешняя" часть приключения, ставшего для его организаторов бизнесом.

Благодаря "зеленому" туризму создаются рабочие места, развивается предпринимательство там, где ограничена другая хозяйственная деятельность человека. Все это приносит заповедным землям дополнительный доход.

В России — со всеми ее самобытными природными территориями — этот вид отдыха только начинает развиваться. Популяризировать его призван проект "Дикая природа России: сохранить и увидеть". Как с помощью этой программы заповедники и нацпарки станут не только территориями естественного обитания редких животных и растений, но и центрами экологического туризма для миллионов людей — в материале ТАСС.

? Где будут реализовывать проект Участниками первого этапа станут семь территорий, в том числе в таких перспективных для развития туризма регионах, как Алтай, Прибайкалье и Северный Кавказ.

Далее программы экотуризма будут расширены еще на 15 федеральных особо охраняемых природных территорий (ООПТ). ? Так какие нацпарки и заповедники войдут в число "пилотных" Забайкальский национальный парк.

Баргузинский государственный природный биосферный заповедник.

Прибайкальский национальный парк.

Байкало-Ленский государственный природный заповедник.

Алтайский государственный природный биосферный заповедник.

Тебердинский государственный природный биосферный заповедник.

Национальный парк "Орловское полесье". ? Как экотуризм "облагородит" нацпарки "Дикий" туризм создает угрозу экосистеме: он увеличивает риски возникновения пожаров, а после туристов остаются горы мусора.

Для "зеленого" туризма будет создаваться инфраструктура, снижающая антропогенное воздействие на природу, — современные визит-центры, оборудованные экологические тропы, системы сбора и переработки мусора.

Развитие дорожной инфраструктуры снизит опасность встречи человека и диких животных на дороге.

Дополнительные средства, которые заповедники и нацпарки получат благодаря туристам, позволят усилить штат инспекторов по охране территории. ? Насколько вырастет число туристов Сейчас нацпарки и заповедники России ежегодно принимают около 2 млн человек.

К 2020 году турпоток на особо охраняемых территориях вырастет еще на 2 млн.

К 2025 году на ООПТ Байкала, Алтая и Кавказа число туристов должно вырасти до 5 млн человек. ? Популяции каких животных планируется увеличить в рамках проекта Переднеазиатский леопард.

Дальневосточный леопард (по прогнозам, численность увеличится почти вдвое).

Лошадь Пржевальского.

Зубр.

Аргали (архар, горный баран).

Дзерен (зобастая антилопа).

Сайгак (по прогнозам, численность увеличится в три раза). ? Какие средства планируется вложить в проект Проект будет реализовываться в рамках госпрограммы "Охрана окружающей среды".

До 2025 года для его реализации планируется привлечь 10 млрд рублей.

С 2017 по 2018-й будет потрачено около 1,8 млрд рублей, а в 2019-м — еще миллиард.

Помимо средств федерального бюджета, будут задействованы средства частных инвесторов, прежде всего для развития туристической инфраструктуры. ? Сколько сейчас в России охраняемых природных территорий 103 федеральных государственных природных заповедника.

50 национальных парков.

59 федеральных заказников.

Около 13 тыс. ООПТ регионального значения различных категорий.

Общая площадь всех федеральных объектов занимает около 3% территории России (с 1992 года увеличилась на 95%).

Общая площадь ООПТ всех категорий — 11%.