В гармонии с природой: как в России развивают экотуризм

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Любители путешествий, активного отдыха и дикой природы уже очень давно облюбовали многочисленные национальные парки, разбросанные по всему миру. Неповторимые ландшафты, уникальные растения и редкие животные — лишь малая и "внешняя" часть приключения, ставшего для его организаторов бизнесом.
Благодаря "зеленому" туризму создаются рабочие места, развивается предпринимательство там, где ограничена другая хозяйственная деятельность человека. Все это приносит заповедным землям дополнительный доход.
В России — со всеми ее самобытными природными территориями — этот вид отдыха только начинает развиваться. Популяризировать его призван проект "Дикая природа России: сохранить и увидеть". Как с помощью этой программы заповедники и нацпарки станут не только территориями естественного обитания редких животных и растений, но и центрами экологического туризма для миллионов людей — в материале ТАСС.