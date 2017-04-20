"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови

Во время процедуры надо сжимать резиновый шарик или грушу, чтобы кровь лучше шла © Сергей Фадеичев/ТАСС

Во время процедуры надо сжимать резиновый шарик или грушу, чтобы кровь лучше шла © Сергей Фадеичев/ТАСС

Для чего люди сдают кровь? Одни делают это за деньги, другие — безвозмездно. Донорская кровь нужна всегда. В будни ее сдают по несколько десятков человек в день. В праздники — особенно новогодние или майские — меньше. И каждый донор в эти дни особенно ценен.

Корреспондент ТАСС побывал вместе с одним из безвозмездных доноров в Национальном научно-практическом центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева и теперь точно знает: помогать другим — это несложно.

О центре имени Дмитрия Рогачева Федеральный научный клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева был создан в 2005–2011 годах на базе Научно-исследовательского института детской гематологии.

В 2005 году пациент НИИ, 10-летний Дима Рогачев, написал письмо президенту Владимиру Путину, рассказав, что хочет поесть с ним блинов. Встреча состоялась и помогла привлечь внимание к необходимости создания центра.

Строительство клиники профинансировало государство, а фонд "Подари жизнь" собрал дополнительно 400 млн рублей для покупки оборудования.

Дима Рогачев умер в сентябре 2007 года. Центр получил его имя.

"Твое здоровье теперь не только твое"

"Сложнее всего мне было привыкнуть к тому, что регулярно ходить в больницу — это не страшно", — говорит Алена Голяновская. Она сдает кровь уже более десяти лет. Сначала была волонтером фонда "Подари жизнь", а теперь там работает. Сдавать кровь ходила в РДКБ (Российскую детскую клиническую больницу), а сейчас в основном в центр имени Димы Рогачева.

Для новичков это, пожалуй, идеальное место: оно не похоже на больницу настолько, насколько это возможно. Здесь веселые медсестры, детские рисунки в гардеробной, а у врача под белым халатом рубашка в бабочках и стрекозах.

А еще тут много "постоянных клиентов", которых сотрудники знают в лицо: добро затягивает и не отпускает.

"Когда сдаешь кровь, нужно помнить, что твое здоровье теперь не только твое", — говорит Алена. От того, как заботится о себе донор, зависит самочувствие пациентов. Поэтому за двое суток до кровоотдачи нельзя употреблять алкоголь, нужно снизить количество жирной пищи (а за сутки исключить ее вообще). Накануне процедуры рекомендуется хорошо выспаться, а за два часа до нее нельзя курить.

Сначала потенциальный донор заполняет анкету: надо узнать, есть ли противопоказания. А их очень много: от очевидных ВИЧ или гепатита до близорукости (при зрении ниже –5 вам не позволят стать донором, так как изменение давления при сдаче крови может вызвать отслоение сетчатки). Затем нужно сдать клинический анализ крови из пальца. Результаты получают быстро, за 15–20 минут.

В свое время к нам приходил мужчина, у которого ребенок болел раком. Ему хотелось что-то сделать для других. Он дрожал при виде шприца, ему становилось плохо… Но все равно продолжал приходить Олеся медсестра

Сюда приходят самые обычные люди — студенты, мамы в декрете, пенсионеры. Как и многие, они зажмуриваются, увидев шприц. Но сдают кровь через страх. "В свое время к нам приходил мужчина, у которого ребенок болел раком, — рассказывает медсестра Олеся, которая берет у Алены кровь на анализ. — Ему хотелось что-то сделать для других. Он дрожал при виде шприца, ему становилось плохо… Но все равно продолжал приходить".

Когда результаты анализа готовы, Алену вызывают к врачу. Он измеряет давление, расспрашивает о самочувствии и решает, допускать ли ее до сдачи крови. Отводы в самый последний момент случаются очень часто. Как правило, из-за возможной опасности для донора.

"Люди, конечно, расстраиваются, — говорит врач Рузанна Аслановна. — Иногда приходит девочка, которая ждала, когда же ей стукнет 18 лет, чтобы сдать кровь. Ты говоришь, что нельзя, она — в слезы... А бывают и угрозы, иногда говорят: "Я тебя подкараулю и убью". Ну что тут поделаешь? Улыбаюсь, объясняю". У Алены тоже бывали отводы из-за низкого гемоглобина. Иногда для улучшения показателей нужно изменить режим питания, но в целом донорство не влияет на образ жизни. "Просто нужно себя любить: больше спать, нормально есть, бережно к себе относиться", — объясняет Алена.

"Егорка" и "Емелька"

Рядом с операционной — маленькая кухня. До и после процедуры обязательно нужно выпить сладкий чай: при сдаче крови снижается уровень глюкозы. "Мы чай с сахаром только здесь пьем", — смеются Алина и Маша. Они студентки медицинского, им по 20 лет, кровь сдают во второй раз. "Больше всего нравится момент, когда врач говорит: "Все в норме, мы вас берем", — говорит Алина. — Каждый здоровый человек хочет поделиться своим здоровьем. Я себя хорошо чувствую, сейчас прямо отсюда на пары пойдем".

После чая мы идем в операционную. Их здесь две, в каждой по несколько кресел. Алене вводят иглу в вену и подключают к аппарату для забора крови. На них приклеены бумажки с именами: "Ефремка", "Ермолайка", "Емелька", "Вовочка"… "Я их так назвала, — говорит медсестра. — Это же мои дети. И донорам так веселее. Иногда приходят и говорят: "Я только к "Ермолайке", мы с ним дружим".

Здесь есть те, кто сдают цельную кровь, и те, кто, как Алена, тромбоциты. Цельную кровь сдавать быстрее — это занимает в среднем 12 минут. Сдача тромбоцитов длится полтора часа: аппарат забирает кровь, разделяет ее на компоненты и "ненужную" часть возвращает донору. Поэтому переносится такая процедура легче. Алена обычно берет с собой ноутбук и работает прямо в донорском кресле — в операционной есть Wi-Fi. "Когда я сдавала кровь в РДКБ, там стояли телевизоры, — говорит она. — И постоянно крутились советские фильмы. Теперь "Бриллиантовая рука" у меня ассоциируется только со сдачей крови".

"Решиться сделать первый шаг"

В первый раз доноры почти всегда боятся. Иногда падают в обморок прямо в кресле. Но со временем привыкают.

"Очень важно решиться сделать первый шаг. Я пыталась долго выбрать день, но все время что-то случалось: встретились с друзьями, что-то съели, выпили, и идти уже нельзя, — вспоминает Алена. — Или засиделась, поздно легла, утром встала и не поехала. Все время появлялись разные причины". Но после первого раза изменилось. Образ жизни остался прежним, но там, где раньше появлялись причины отказаться, стали находиться возможности пойти.

Я знаю людей, которые на Новый год специально не пьют алкоголь и не едят оливье, чтобы в ближайший день прийти и сдать кровь. Потому что в эти периоды она еще нужнее, ведь ее меньше Алена донор

Когда-то Алена сдавала кровь ежемесячно, теперь реже. "Лишней" донорская кровь быть не может. Она необходима не только после каких-то чрезвычайных происшествий: в ней нуждаются постоянно. Онкобольным детям кровь переливают для того, чтобы восстановить их после химиотерапии. Вылечить ребенка без помощи доноров невозможно. Тромбоциты не запасают, их переливают пациенту достаточно скоро, и очень важно, чтобы в больницах они всегда были.

Сложнее всего бывает в периоды длинных праздников, которых в России много: люди разъезжаются, а остающиеся в городе редко придерживаются режима. "Я знаю людей, которые на Новый год специально не пьют алкоголь и не едят оливье, чтобы в ближайший день прийти и сдать кровь, — говорит Алена. — Потому что в эти периоды она еще нужнее, ведь ее меньше".

После процедуры руку забинтовывают и просят немного посидеть. Затем — снова сладкий чай. В этот день нужно пить больше жидкости и не заниматься спортом.

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"Однажды я ушла после сдачи крови и почувствовала, что становится плохо, — говорит Алена. — Вернулась. Оказалось — давление упало. Но за десять лет это было один раз".

На все про все — от заполнения анкеты до финального чая — у Алены уходит около трех часов. Для нее это уже давно простая и привычная процедура. Она уверена: помогать другим — дело будничное, оно должно быть таким. И помочь может каждый. Даже если у него есть противопоказания. "Вы можете сдать свою кровь, а можете привести кого-то и сдать чужую, — говорит Алена. — Если вам нельзя быть донором, просто рассказывайте об этом друзьям".

? Где в Москве можно сдать кровь? В Москве более 20 центров, где вы можете безвозмездно сдать кровь. Адреса и подробности можно узнать на сайте фонда "Подари жизнь". ? Кто может стать донором? Чтобы стать донором, нужно быть здоровым человеком старше 18 лет и весить более 50 кг. Однако есть множество противопоказаний — как абсолютных (неважно, как давно человек болел и закончилось ли лечение), так и временных. К абсолютным относятся любые операции по удалению части органа, гепатиты, ВИЧ, астма, фурункулез, то есть заболевания абсолютно разных типов. К временным — татуировки, лечение иглоукалыванием, некоторые вакцинации, прием антибиотиков. Женщинам также необходимо подстраиваться под менструальный цикл. Полный список противопоказаний можно узнать на сайте "Подари жизнь". ? А если у меня есть заболевание, но я о нем не знаю? Не навредит ли донорство вашему здоровью, решает врач при осмотре. Он может дать вам отвод при малейшем подозрении на противопоказание. Каждую дозу сданной крови проверяют — поэтому, даже если человек стал донором, не зная, что он ВИЧ+, это никому не принесет вреда. ? Как часто можно сдавать кровь? Все зависит от типа кровоотдачи. Если вы сдаете цельную кровь, то должно пройти два месяца. При сдаче тромбоцитов — меньше. Иногда пишут, что достаточно двух недель, но врачи советуют все же отдыхать хотя бы месяц. Разные типы донорства можно чередовать. ? Что происходит с донорской кровью дальше? Цельную кровь разделяют на компоненты — тромбоциты, эритроциты и плазму. Плазму замораживают, в холодильнике она похожа на кусочек сыра. Тромбоциты и эритроциты хранятся в специальной климатической камере и постоянно должны покачиваться. Их довольно быстро используют. ? Какие бонусы получает донор? Кровь можно сдавать и за деньги (расценки могут быть разными), но в нашем материале речь идет именно о безвозмездном донорстве. Кроме того, согласно Трудовому кодексу, донор может получить два дня оплачиваемого отдыха: в день сдачи крови и в любой другой день на свой выбор. Но главное — чувство, что вы, возможно, подарили кому-то жизнь.

Бэлла Волкова, Ольга Махмутова