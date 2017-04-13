Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.04:
$ 56.6
€ 60.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Орел и решка" готовит сезон с участием артистов шоу-бизнеса

Общество
13 апреля, 17:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, апреля. /ТАСС
В каждом выпуске в путешествие предполагается отправлять новую пару "звездных" ведущих
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Телеканал "Пятница!" планирует отправить в путешествие артистов российского шоу-бизнеса в новом сезоне программы "Орел и решка". Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

В каждом выпуске в путешествие предполагается отправлять новую пару "звездных" ведущих. "Каждый из них должен быть готов к тому, что в его распоряжении окажутся только $100, а это значит- ночевки в хостелах, уличная еда и долгие пешие прогулки. Окажутся ли готовы к такому формату люди, привыкшие отдыхать с комфортом, покажут съемки", - отметили на "Пятнице!". 

Список артистов, с которыми создатели "Орла и решки" планируют вести переговоры, пока держится в секрете.

Как уточняется, телеканал уже проводил подобные эксперименты. Так, в шоу "Инстаграмщицы" популярные блогеры пытались освоить профессии продавщицы, официантки или поработать волонтером, а в проекте "Секретный миллионер" состоятельные бизнесмены становились бездомными.

"Орел и решка" - трэвел-шоу, в котором двое ведущих отправляются в путешествие в один из городов мира. Они кидают монетку, после чего одному выпадает провести время, потратив всего $100 долларов, а другому - золотая банковская карта, лимит трат по которой не ограничен.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Рад, что я здесь. Живой". Истории постояльцев Дома трудолюбия "Ной"
От Вербного воскресенья до Пасхи: как подготовиться к главному православному празднику
"Лечить депрессию должны психиатры": три признака болезни и как ее избежать
Фото
6
Волшебный юбилей Диснейленда: парижский парк развлечений празднует 25-летие
9
Под Новгородом любители военной истории воссоздали подвиг бойцов Второй ударной армии
18
Предвестник главного праздника: православные отмечают Вербное воскресенье
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинский космонавт Каденюк выступил против переноса Дня космонавтики на другую дату
2
Сирия сообщила о гибели сотен людей из-за удара коалиции по химскладу ИГ
3
Мировая реакция на вето России на резолюцию СБ ООН
4
Минобороны РФ не подтверждает сообщения об ударе коалиции в районе Дейр-эз-Зора
5
Песков считает обоснованной жесткую риторику зампостпреда РФ при ООН
6
Исполнитель главной роли в "Обитаемом острове" выжил после падения из окна в Москве
7
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
Темы дня
Загрузка...
Реклама