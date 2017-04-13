"Орел и решка" готовит сезон с участием артистов шоу-бизнеса

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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Телеканал "Пятница!" планирует отправить в путешествие артистов российского шоу-бизнеса в новом сезоне программы "Орел и решка". Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.
В каждом выпуске в путешествие предполагается отправлять новую пару "звездных" ведущих. "Каждый из них должен быть готов к тому, что в его распоряжении окажутся только $100, а это значит- ночевки в хостелах, уличная еда и долгие пешие прогулки. Окажутся ли готовы к такому формату люди, привыкшие отдыхать с комфортом, покажут съемки", - отметили на "Пятнице!".
Список артистов, с которыми создатели "Орла и решки" планируют вести переговоры, пока держится в секрете.
Как уточняется, телеканал уже проводил подобные эксперименты. Так, в шоу "Инстаграмщицы" популярные блогеры пытались освоить профессии продавщицы, официантки или поработать волонтером, а в проекте "Секретный миллионер" состоятельные бизнесмены становились бездомными.
"Орел и решка" - трэвел-шоу, в котором двое ведущих отправляются в путешествие в один из городов мира. Они кидают монетку, после чего одному выпадает провести время, потратив всего $100 долларов, а другому - золотая банковская карта, лимит трат по которой не ограничен.