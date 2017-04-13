Выпускники медвуза Архангельска смогли выбрать работу в Арктике на "Ярмарке вакансий"

АРХАНГЕЛЬСК, 13 апреля. /ТАСС/. Выпускники Северного государственного медицинского университета (СГМУ, Архангельск) получили возможность выбрать работу в арктических регионах в рамках ежегодного распределения на проходящем в вузе форуме "Ярмарка вакансий". Работодатели привлекали будущих врачей жильем, возможностью работы на современном оборудовании и красотой заполярной природы.

"У нас современное оборудование, хорошая клинико-диагностическая лаборатория, УЗИ-диагностика, планируем закупить рентгенологическое оборудование. Все условия для работы в начале своей деятельности… Мы предоставляем служебное жилье. А еще у нас охота, рыбалка, побережье Белого моря", - сообщила ТАСС главный врач Онежской центральной районной больницы (город Онега, Архангельская область) Светлана Борисова.

О красотах Заполярья упомянул и главный врач Оленегорской центральной городской больницы (город Оленегорск, Мурманская область) Эдуард Гончаров. "Кольский полуостров - это форпост развития Заполярья… Мы предоставляем жилье, в том числе среднему персоналу на основе социального найма. В Оленегорске мы провели проект, который позволяет при работе более десяти лет получить это жилье", - пояснил собеседник агентства.

Участие в "Ярмарке вакансий" приняли руководители учреждений областного и городского здравоохранения Архангельской области, представители Мурманской, Вологодской областей, Республик Коми и Карелии. В ходе распределения выпускникам предоставляется возможность трудоустроиться по специальности в лечебные учреждения регионов. Возможность познакомиться с потенциальными работодателями получили 330 выпускников лечебного, педиатрического, стоматологического, медико-профилактического и биохимического факультетов, и трех факультетов, на которых готовят средний медицинский персонал.

По данным СГМУ, примерно половина из них перед ярмаркой не имела договоров с лечебными учреждениями на продолжение обучения в интернатуре и ординатуре и будущую работу. Другие обучались, уже точно зная, где они будут трудоустроены. "Когда я поступал, у меня сразу был договор с Мурманской детской областной больницей, сейчас я закончу университет, меня отправляют учиться в ординатуру в Санкт-Петербург, по договору я вернусь в Мурманск и должен буду отработать в больнице", - сказал ТАСС выпускник педиатрического факультета СГМУ Игорь Страуманис.

В вузе уточнили, что практически 99% выпускников вуза трудоустраиваются в системе здравоохранения.