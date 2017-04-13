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Поисковики обнаружили останки 105 советских воинов, освобождавших Крым

Общество
13 апреля, 17:46 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Сергей Павлив
Пока не найдено ни одного предмета, который помог бы идентифицировать погибших
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Захоронение советских воинов, освобождавших Крым в апреле 1944 года, найдено местными поисковиками вблизи города Армянска, который был первым из освобожденных крымских городов, сообщил ТАСС руководитель поискового отряда "Тафрос" Игорь Лешков.

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"Останки 105 советских воинов были обнаружены в так называемой санитарной яме. Их хоронили местные жители еще тогда, в 1944 году. Местные и рассказали нам, где искать, после того, как мы обратились через СМИ к жителям Армянска", - сказал Лешков.

Он отметил, что пока раскопаны только верхние слои захоронения, и сколько всего там погибших, неизвестно. По его словам, о захоронении не было известно ранее, оно не состояло на учете. Идентифицировать погибших пока невозможно, поскольку отсутствуют личные опознавательные знаки, так называемые смертные медальоны.

"Нет ни красноармейских книжек, ни офицерских удостоверений, они уже истлели за такой срок. Обнаружили несколько гвардейских знаков и знак "Отличный снайпер". Пока не нашли ни одного предмета, которые могли бы идентифицировать погибших. Найдены карманные часы, но, к сожалению, без надписей", - сказал Лешков.

Он добавил, что, если найдутся медали или ордена, по их номерам можно будет восстановить имена павших. "Скорее всего, погибшие из состава 315 или 126 Горловской стрелковой дивизии, но даже косвенных доказательств пока нет", - сказал руководитель отряда.

Освобождение Крыма

8 апреля 1944 года советские войска начали Крымскую стратегическую наступательную операцию по освобождению полуострова от немецко-фашистских захватчиков. Первым из крымских городов был освобожден Армянск силами частей и соединений 4-го Украинского фронта. По официальным данным, при его освобождении погибли порядка 30 тыс. советских воинов.

11 апреля был освобожден Джанкой, затем Керчь. 13 апреля советские войска освободили Феодосию, Симферополь, Евпаторию и Саки, 14 апреля - Судак, 15 апреля - Алушту, а 16 апреля вышли к Севастополю, который был освобожден 9 мая 1944 года.

В результате освобождения Крыма была снята угроза южному крылу советско-германского фронта, а также возвращена главная военно-морская база Черноморского флота - Севастополь. Отбив Крым, Советский Союз восстановил контроль над Черным морем, что резко пошатнуло позиции немецкой армии в Румынии, Турции, Болгарии.

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