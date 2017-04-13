"Апрель, ты такой декабрь": пользователи соцсетей о весеннем снегопаде в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. В середине апреля в Санкт-Петербург неожиданно вернулась зима. Как объясняют синоптики, снегопад и сырость принес в город холодный ветер из Арктики, - не чрезвычайное явление для самого северного мегаполиса мира. Городские коммунальные службы также не торопятся принимать чрезвычайные меры, заявляя, что "снег падает планомерно".

Апрель, ты такой декабрь) #весна #питер #спб #санктпетербург #веснавпитере #зимаввесне #снежок Публикация от Аня Иванова (@_tomorrownever_) Апр 13 2017 в 5:53 PDT

"Снег падает планомерно, но снегопада нет, - сказали ТАСС в комитете по благоустройству города. - Уборочные машины работают в штатном режиме, сейчас количество уборочных единиц спецтехники на улицах города составляет 591, в случае необходимости оно будет увеличено".

Как рассказали ТАСС в Гидрометцентре города, снег в середине апреля для Петербурга не является аномальным. "Снег продлится до середины ночи. Для середины апреля снег вполне возможен, это не является аномальным явлением", - сказали синоптики.

"Заснеженные" социальные сети

Аккаунты многих петербуржцев в социальных сетях полны фотографий с видами заснеженного города, а самый популярный хэштэг о погоде - #снег, люди жалуются на плохое настроение, самые недовольные дополняют его эмоциональными оценками вроде #снегимерзость.

Питер это когда в понедельник +15 а в четверг вот это pic.twitter.com/g37WGibUFm — anya (@cosimasmannings) 13 апреля 2017 г.

Весенний Питер ,люблю .... pic.twitter.com/FWkU4IzZQa — Алена Черная (@fktyrf344) 13 апреля 2017 г.

Питер апрель иду домой pic.twitter.com/ToRIfAzr1E — (@bapjaemin) 13 апреля 2017 г.

Особенно грустят женщины, уже успевшие примерить весенние наряды и легкие туфли и теперь снова вынужденные возвращаться к зимней одежде.

#питер #аунасводворе #намело #спб #погода #день я люблю снежок но не в апреле когда уже все зимнее убрала... Публикация от Анна (@anya_the_best) Апр 13 2017 в 5:52 PDT

Но большинство горожан относятся к апрельскому снегопаду, как к обычному явлению для питерской весны, шутят о том, что гораздо больше удивились бы яркому солнцу, и напоминают, что, например, в прошлом году снег был 26 апреля.

Питер сейчас, Красота. pic.twitter.com/lIJrG0BZ0g — Хунта (@promskladi) 13 апреля 2017 г.

Очереди на шиномонтаж сократились

Снегопад стал неприятным сюрпризом для тех петербургских водителей, кто под влиянием первых теплых дней сменил зимние шины на летние, а те, кто уже планировал поездку на шиномонтаж, теперь задумались о переносе своих визитов в автосервисы на более поздний срок. Тем не менее, городские чрезвычайные службы пока не фиксируют большого количества аварий на дорогах из-за весеннего снегопада, хотя и предупреждают водителей о необходимости быть внимательными - 14 апреля в северной столице ожидается гололедица и местами снежный накат.

Цветы не завянут

Беспокойство горожан вызвали проводившиеся плановые испытания некоторых фонтанов в центре северной столицы, однако в пресс-службе петербургского "Водоканала" ТАСС сообщили, что до начала сезона фонтанов еще почти неделя - первый городской фонтан откроется 19 апреля. Не беспокоятся городские службы и за зеленые насаждения, которые украсят город к лету: в этом году общая площадь цветников составляет почти 140 тыс. квадратных метров, в них посадят около 7,7 млн цветов - на 100 тыс. больше, чем год назад. Однако пока на петербургских газонах начали появляться только тюльпаны, посаженные осенью, и в комитете по благоустройству уверены, что нынешний снегопад не станет для них губительным.

"Луковицы тюльпанов были высажены прошлой осенью, они взойдут в скором времени. Погода в городе не ниже нуля, поэтому это не повлияет на тюльпаны", - рассказали в пресс- службе комитета.

Основные работы по озеленению еще не начались - городские сады и парки с 20 марта начали закрывать на просушку, которая может продлиться до 1 мая.

Пока город лишь успели убрать после зимы - весеннюю уборку в этом году начали раньше, и за март с улиц Петербурга вывезли более 40 тыс. тонн мусора и смета (загрязнений автодорог), более половины дорог очистили от зимних загрязнений, улицы прошли первичную очистку.

Это Питер, детка (ц)

Похоже, к вечеру будут сугробы

А я ещё беспокоился, что "скоро май" и "где найти время стричь собаку"..

Губу закатай. pic.twitter.com/jred7AjIFj — Анна Принц (@AnnPrinz) 13 апреля 2017 г.