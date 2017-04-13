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Глава Башкирии: программа по сносу "хрущевок" может быть запущена в Уфе

Общество
13 апреля, 20:18 UTC+3 УФА /Корр. ТАСС, Наиль Шахвалиев
При этом Рустэм Хамитов отметил, что надеется на помощь федеральных властей в данном вопросе
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УФА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Программа по сносу пятиэтажек 1950-х и 1960-х годов постройки может быть запущена в Уфе. Власти Башкирии намерены опробовать проект на нескольких "хрущевках" и обратиться за помощью к федеральным властям, сообщил глава республики Рустэм Хамитов во время "прямой линии" с жителями республики.

"Решить вопрос (сноса "хрущевок" - прим. ТАСС) страшно дорого, но, я думаю, что начинать тему сноса пятиэтажек конца 1950-х - начала 1960-х годов нужно и можно. <..> К этой теме надо подступаться, я поддерживаю, что нужно "хрущевки" сносить", - сказал он.

"Если проявим характер и определенную смелость, может быть, мы даже посмотрим по паре-тройке объектов. А потом, глядишь, возможно, какой-то масштаб эта программа и приобретет", - добавил глава Башкирии.

При этом Хамитов отметил, что надеется на помощь федеральных властей в этом вопросе. "Было бы хорошо, если бы нас поддержали федеральные органы, как они это делают в сносе аварийного и ветхого жилья. Тоже сложная тема, но она решается, и вопрос сноса "хрущевок", думаю, тоже решится", - сказал он.

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые "хрущевки" в Москве, а на их месте построить новые дома. В течение ближайших 20 лет в Москве планируется расселить порядка 7,9 тыс. домов, общая площадь которых превышает 25 млн квадратных метров. В этих зданиях живут до 1,6 млн москвичей. Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей площади.

Ранее чиновники Министерства строительства и ЖКХ РФ высказывали мнение, что опыт реновации пятиэтажек в столице может быть изучен в будущем и использован в регионах РФ.

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Снос "хрущевок" в Москве
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