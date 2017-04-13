Лауреатами интернет-премии "Прометей - 2016" стали 25 проектов

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Премию "Прометей - 2016", присуждаемую за технологический, экономический, культурный, социальный, образовательный или оздоровительный вклад в жизнь общества, получили 25 интернет-проектов. Церемония награждения лауреатов прошла в ТАСС.

Среди лауреатов премии - сайты Московского физико-технического института (победил в номинации "наука и образование"), телеканала "Матч ТВ" (номинация "Спорт, здоровый образ жизни"), компании "Мастер на дом" (номинация "стартап года") и проект Mail.Ru Group "Медиатор" (номинация "технологии и инновации").

"Прометей" - это яркий пример того, как удачная идея - отметить лучшие интернет-проекты в СКФО и мотивировать их создателей развивать информационные технологии в регионе - оказалась востребованной в российском обществе в целом", - сказал заместитель генерального директора ТАСС Андрей Соколов на открытии мероприятия. Он подчеркнул, что всего за шесть лет из небольшого регионального конкурса "Прометей" вырос во всероссийский, "а премия стала вручаться не просто за лучшие, а самые полезные для людей сайты, интернет-проекты, мобильные приложения".

Как отметил руководитель оргкомитета премии Ражап Мусаев, отныне церемония награждения лауреатов премии "скорее всего, будет всегда проходить в Москве".

"Нам очень приятно, что мы к своему шестилетию перебрались в Москву и нашли такую серьезную поддержку в лице ТАСС, - сказал он. - Переход премии на всероссийский уровень не оказался для нас слишком трудным или болезненным".

ТАСС выступил в этом году соорганизатором премии "Прометей - 2016". Генеральным партнером премии стала международная промоутерская компания АСВ, а генеральным территориальным партнером выступил фонд "ПосетиКавказ". Партнерами премии также выступили НТВ, REGNUM, группа компаний Rambler&Co, Livejournal, ФРИИ, "Здрава", фонд GALABU. Премия проводится при поддержке Минкомсвязи и Минкавказа России.