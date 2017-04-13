Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.04:
$ 56.6
€ 60.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лауреатами интернет-премии "Прометей - 2016" стали 25 проектов

Общество
13 апреля, 20:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, апреля. /ТАСС
Церемония награждения лауреатов в ТАСС
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Премию "Прометей - 2016", присуждаемую за технологический, экономический, культурный, социальный, образовательный или оздоровительный вклад в жизнь общества, получили 25 интернет-проектов. Церемония награждения лауреатов прошла в ТАСС.

Среди лауреатов премии - сайты Московского физико-технического института (победил в номинации "наука и образование"), телеканала "Матч ТВ" (номинация "Спорт, здоровый образ жизни"), компании "Мастер на дом" (номинация "стартап года") и проект Mail.Ru Group "Медиатор" (номинация "технологии и инновации").

"Прометей" - это яркий пример того, как удачная идея - отметить лучшие интернет-проекты в СКФО и мотивировать их создателей развивать информационные технологии в регионе - оказалась востребованной в российском обществе в целом", - сказал заместитель генерального директора ТАСС Андрей Соколов на открытии мероприятия. Он подчеркнул, что всего за шесть лет из небольшого регионального конкурса "Прометей" вырос во всероссийский, "а премия стала вручаться не просто за лучшие, а самые полезные для людей сайты, интернет-проекты, мобильные приложения".

Как отметил руководитель оргкомитета премии Ражап Мусаев, отныне церемония награждения лауреатов премии "скорее всего, будет всегда проходить в Москве".

"Нам очень приятно, что мы к своему шестилетию перебрались в Москву и нашли такую серьезную поддержку в лице ТАСС, - сказал он. - Переход премии на всероссийский уровень не оказался для нас слишком трудным или болезненным".

ТАСС выступил в этом году соорганизатором премии "Прометей - 2016". Генеральным партнером премии стала международная промоутерская компания АСВ, а генеральным территориальным партнером выступил фонд "ПосетиКавказ". Партнерами премии также выступили НТВ, REGNUM, группа компаний Rambler&Co, Livejournal, ФРИИ, "Здрава", фонд GALABU. Премия проводится при поддержке Минкомсвязи и Минкавказа России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Рад, что я здесь. Живой". Истории постояльцев Дома трудолюбия "Ной"
От Вербного воскресенья до Пасхи: как подготовиться к главному православному празднику
"Лечить депрессию должны психиатры": три признака болезни и как ее избежать
Фото
6
Волшебный юбилей Диснейленда: парижский парк развлечений празднует 25-летие
9
Под Новгородом любители военной истории воссоздали подвиг бойцов Второй ударной армии
18
Предвестник главного праздника: православные отмечают Вербное воскресенье
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США впервые применили в Афганистане против ИГ сверхмощную неядерную бомбу
2
Первый канал не будет транслировать "Евровидение-2017"
3
Мировая реакция на вето России на резолюцию СБ ООН
4
Неизвестный предмет взорвался в руках у подростка в Санкт-Петербурге
5
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
6
Песков считает обоснованной жесткую риторику зампостпреда РФ при ООН
7
Орешкин предупредил о рисках замедления роста ВВП и укрепления рубля
Темы дня
Загрузка...
Реклама