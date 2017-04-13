Адресный список переселяемых пятиэтажек в Москве появится в июне

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Список домов, которые попадут в программу реновации пятиэтажек в Москве, появится к июню, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Адресный список, надеюсь, у нас появится в июне после всех опросов, голосований. Мы эти данные состыкуем и в июне основу этого списка получим",-сказал мэр в прямом эфире телеканала ТВ-Центр.

Собянин подчеркнул, что желающие смогут попасть в этот список и в дальнейшем, для чего будут выработаны специальные механизмы.

"Будем довносить дома, жители которых пока не созрели, чуть позднее, будем вводить такие механизмы. Очередность расселения дома, конечно, будет зависеть не в последнюю очередь от желания самих жителей", - сказал мэр.

В начале 2017 года президент России Владимир Путин поручил мэру Москвы снести в столице все так называемые хрущевки, а на их месте построить новые дома. В течение ближайших 20 лет в Москве планируется расселить порядка 7,9 тысячи домов, в которых живут до 1,6 млн москвичей.