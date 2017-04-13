Программа сноса пятиэтажек в Москве затронет серединную часть города

МОСКВА, 13 апреля./ТАСС/. Большая часть пятиэтажек, которые могут попасть в программу реновации, находится не в центре Москвы, а в серединной части города, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Много всяких спекулятивных историй запущено, что людей переселят за МКАД, что им не дадут жилье, что те районы, которые находятся в отдалении от центра будут последние в очереди, а в центре, где дорогое жилье - будут в первую очередь. Все как раз наоборот - в центре практически ничего сноситься не будет. Эта территория связана с памятниками, культурно-охранными зонами", - сказал мэр в прямом эфире телеканала ТВ-Центр.

По его словам, это самая сложная территория, поэтому снос "будет по минимуму". "Основной снос будет проходить в серединной части Москвы, там, где сегодня сосредоточено огромное количество пятиэтажек, ветхого жилья. Особенно на севере, северо-востоке", - сказал Собянин.