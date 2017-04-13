Плохая погода в Петербурге серьезно не отразилась на дорожной обстановке

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Ухудшение погоды серьезно не отразилось на дорожной обстановке в Санкт- Петербурге, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
"Среднесуточные показатели не превышены, даже по мелким ДТП. Есть заторовые ситуации в ряде мест, что связано со снижением скорости со стороны водителей в целях безопасности", - сказал собеседник агентства, уточнив, что это оценка ситуации по состоянию на 19:00 мск.
Корректная статистика будет известная по итогам суток, утром в пятницу.
Сервис "Яндекс-карты" дает по городу пробки на уровне 6 баллов с постепенным снижением. По сообщениям очевидцев, на дорогам много небольших ДТП.
По данным городского комитета по благоустройству, на улицах Петербурга работают более 500 спецмашин. Неблагоприятные условия, по прогнозам метеорологов, сохранятся и ночью. На уборку планируется вывести 590 машин, при необходимости их число может быть увеличено. Опасные места - спуски, подъемы, мосты, путепроводы - при угрозе гололедицы будут обрабатывать слабосолевым раствором.