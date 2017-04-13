В память о принцессе Диане возле Кенсингтонского дворца создан Белый сад

ЛОНДОН, 13 апреля. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Огромная цветочная композиция, именуемая Белым садом, была открыта в память о принцессе Уэльской Диане у стен Кенсингтонского дворца в Лондоне, где долгие годы жила "леди Ди". Она приурочена к 20-летию со дня гибели "народной принцессы", которое будет отмечаться менее чем через пять месяцев - 31 августа.

Композиция состоит из 12 тысяч белых цветов - тюльпанов, нарциссов и гиацинтов, которые высажены по периметру прямоугольного пруда, который расположен посреди известного садового партера - Углубленного сада. Это название объясняется тем, что его газон, согласно разработанному дизайну, расположен несколько ниже соседних партеров. Однако до тех пор, пока здесь будет располагаться нынешняя композиция, Углубленный сад временно будет называться Белым.

"Вместе с моей командой мы готовили эту экспозицию более года, и теперь несказанно рады тому, что сейчас она в цвету и уже годится для того, чтобы ей наслаждалась публика", - сообщил главный садовник Кенсингтонского дворца Шон Харкин. Он выразил надежду, что созданный им сад хранит "ту энергию и тот дух, которые сделали принцессу столь популярной фигурой по всему миру". Харкин сообщил, что по мере продвижения к печальной дате в Белом саду будет меняться состав цветов: на смену уже упомянутым придут розы, лилии, гладиолусы, космеи, гауры и немезии. Вход в Белый сад - бесплатный.

Принцесса Диана была супругой принца Чарльза с 1981 по 1996 годы. В браке с наследником британского трона у нее родились двое сыновей - принцы Уильям и Гарри. Диана погибла в автокатастрофе, произошедшей в последний летний день 1997 года в Париже, в туннеле под мостом Альма. Mercedes, в котором ехала принцесса, пытался оторваться от преследовавших автомобиль папарацци и на большой скорости ударился о стену туннеля, затем о колонну, разделявшую потоки движения, и перевернулся.

Единственным выжившим в этой катастрофе оказался телохранитель принцессы Тревор Рис-Джонс. Жертвами трагедии стали сама Диана, ее возлюбленный Доди аль-Файед и водитель Анри Поль. Отец Доди, египетский миллиардер Мухаммед аль-Файед утверждал, что его сын и принцесса лишились жизней в результате заговора, и уверял, что в момент гибели Диана была беременна от Доди. В свою очередь французские и британские следователи независимо друг от друга пришли к выводу, что парижская автокатастрофа стала трагической случайностью.