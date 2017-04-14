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Госдума рассмотрит в основном чтении законопроект о запрете на "позорящие" имена

Общество
14 апреля, 0:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
Ранее было предложено запретить регистрировать в органах ЗАГС имена, состоящие из числительных, цифровых обозначений, аббревиатур, рангов и ненормативной лексики
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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Госдума рассмотрит во втором - основном - чтении проект закона, которым запрещается называть детей именами с использованием бранных слов, а также чисел и указаний на ранги, должности и титулы.

В первом чтении инициатива, внесенная сенатором Валентиной Петренко, была одобрена депутатами 7 марта.

Петренко предложила запретить регистрировать в органах ЗАГС имена, состоящие из числительных, цифровых обозначений, аббревиатур, рангов и ненормативной лексики. При этом сенатор приводила статистику органов ЗАГС Москвы с 1998 года. Согласно этим данным, среди самых необычных имен, которые получили мальчики, были Николай-Никита-Нил, Христамрирадос, Дельфин, Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье Саммерсет Оушен. Были зафиксированы такие имена девочек, как Апрель, Полина-Полина, Принцесса Даниэлла, Заря-Заряница, Алеша-Каприна, Океана, София-Солнышко, сообщалось в сопроводительных материалах.

В рамках подготовки ко второму чтению профильным комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству было предложено исключить из списка запретов на имя аббревиатуры, поскольку многие из них, например, такие как Владлен, достаточно благозвучны и считаются приемлемыми. Кроме того, рекомендовано заменить ссылки в законопроекте на "нецензурную лексику" на понятие "бранные слова", а также запретить использование знаков препинания за исключением дефиса.

Помимо этого комитет считает возможным дополнить концепцию закона положением, разрешающим давать ребенку при рождении двойные фамилии - отца и матери. "При разных фамилиях родителей по их соглашению ребенку присваивается фамилия отца, фамилия матери или двойная фамилия, образованная посредством присоединения фамилий отца и матери друг к другу в любой последовательности. Двойная фамилия ребенка может состоять не более чем из двух слов, соединенных при написании дефисом", - говорится в тексте поправок.

Соответствующие изменения предлагаться внести в Семейный кодекс и в закон об актах гражданского состояния в РФ.

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