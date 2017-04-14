В столичном метро запустят поезд нового поколения "Москва"

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Поезд нового поколения "Москва" со сквозным проходом, улучшенными техническими характеристиками и модернизированной системой безопасности выйдет в первый рейс в столичном метро утром 14 апреля.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичной подземки, шесть составов российского производства будут курсировать на самой загруженной линии метро - Таганско-Краснопресненской.

Главные особенности поезда - широкий дверной проем, улучшенный салон и сквозной проход через все вагоны. Также составы оборудованы современными системами вентиляции и освещения. Название для нового типа поездов метро выбрали сами москвичи в ходе голосования в проекте "Активный гражданин".

В течение 2017 года в московском метро появятся 33 поезда нового поколения.

Подготовка к запуску поезда

Перед запуском поездов нового поколения в течение двух лет проводились работы по оздоровлению путевой инфраструктуры.

"Для повышения безопасности движения перед запуском поезда нового поколения масштабные ремонтно-профилактические работы проводились на 25 км путей. Были заменены более тысячи шпал, столько же соединительных узлов, на перегонах станций установлено порядка 200 светильников, которые используются при ночных профилактических осмотрах путей", - сказал ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов. В работах принимали участие более 3,5 тысячи специалистов.

Поезда начали поступать в метрополитен в начале 2017 года, 10 апреля завершились приемочные испытания и пуско-наладочные работы. В течение нескольких месяцев составы проходили целый комплекс различных испытаний на линиях метро. Все технические характеристики поездов проверялись в ситуациях, максимально приближенных к условиям реальной эксплуатации. На основании полученных результатов принимались решения о необходимости внесения доработок в соответствии с требованиями безопасности.

Приемочные испытания проводились в тесном взаимодействии со специалистами завода-изготовителя ОАО "Метровагонмаш". В феврале была протестирована надежность сцепки вагонов и тормозной системы. Также проведена оценка освещенности салона, кабины машиниста и пути при следовании в тоннеле.

В марте в опытный состав был помещен мерный груз, сопоставимый с максимальной загрузкой поезда. В таком состоянии специалисты провели динамико-прочностные испытания при скорости движения до 90 км/ч. Помимо этого, пройдены испытания системы пожаробезопасности и эвакуации пассажиров.

Технические характеристики

Поезда серии "Москва" отличаются применением целого ряда инноваций. Так, для нового поколения вагонов метро разработаны колеса низконапряженной конструкции с шумопоглотителями, в конструкции использован асинхронный тяговый привод, который сокращает расходы на эксплуатацию на 40%. Применены сцепные устройства, включающие в себя элементы системы пассивной безопасности (крэш-системы). Двери имеют электрический привод, а ширина дверного проема увеличена до 1400 мм (в вагонах предыдущей модели - 1250 мм).

Поручней в салоне стало на 30% больше, они имеют специальное "теплое" покрытие, которое увеличивает износостойкость. Была разработана новая конструкция пола на основе композиционной пробковой панели с замком, что позволяет снизить на 40% массу этого элемента вагона.

Сидения в вагонах стали складными, а в головных вагонах выделены места для велосипедов и колясок. В салонах используются системы кондиционирования, вентиляции и обеззараживания воздуха, который распределяется равномерно по составу, включая переходы между вагонами. В каждом салоне установлено по два монитора с интерактивными возможностями поиска станций, прокладки маршрутов, расчета времени проезда, а также трансляции телеканалов.

Освещаются новые вагоны светодиодными светильниками, которые утром могут излучать "холодный" свет, а ближе к вечеру - "теплый". Также в салонах установлены USB-порты для зарядки гаджетов.

Требования безопасности

По словам заммэра Ликсутова, кабина в поезде "Москва" спроектирована с учетом советов самих машинистов. Она намного комфортнее, на 15% просторнее, оснащена самыми современными техническими средствами. Вся информация о техническом состоянии поезда в режиме реального времени поступает на монитор машиниста.

"При разработке кабины действующие машинисты внесли множество предложений, касающихся компоновки пульта управления и создания комфортных условий труда. Там новое ортопедическое кресло, кабина спроектирована так, чтобы все самое необходимое всегда было под рукой. Для удобства микрофон в кабине поезда "Москва" работает по принципу "свободные руки", - отметил заммэра.

Кроме того, машинисты получат дополнительный контроль над ситуацией как внутри, так и снаружи состава. Они смогут выводить к себе на монитор изображение со всех размещенных в поезде видеокамер в высоком разрешении. Директор по производству ОАО "Метровагонмаш" Виктор Забадыкин рассказал ТАСС, что для обеспечения безопасности будут организованы связь "пассажир - машинист" и экстренная связь машиниста с диспетчером станции. По его словам, в каждом вагоне устанавливаются шесть широкоформатных камер видеонаблюдения, которые позволят "полностью охватывать происходящее" внутри.

С 2017 по 2020 год столичному метро будет поставлено в общей сложности 912 новых вагонов серии "Москва". Ранее ЗАО "Трансмашхолдинг" (куда входит ОАО "Метровагонмаш") выиграл конкурс на поставку 768 вагонов начальной стоимостью в 133 млрд рублей. Согласно условиям конкурса, "Метровагонмаш" должен будет обслуживать вагоны в течение всего срока эксплуатации, то есть 30 лет.