Гендиректор ОТР: современному российскому телевидению не хватает профессионализма

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Нехватка профессионализма ощущается на современном российском телевидении, это связано не с проблемой подготовки кадров, а с отсутствием мотивации делать что-то новое. Такое мнение корреспонденту ТАСС высказал президент Международной академии телевидения и радио, гендиректор Общественного телевидения России (ОТР), создатель программы "Взгляд" Анатолий Лысенко, который отмечает в пятницу 80-летие.

"Жизнь меняется - меняется и телевидение"

"Не хватает профессионализма", - сказал он, отвечая на вопрос о том, чего не хватает российскому телевидению по сравнению с минувшими временами.

По мнению знаменитого журналиста, непрофессионалы появляются не из-за того, что их плохо готовят в вузах, а из-за смены жизненный реалий. "Очень многое меняется, жизнь меняется, меняются порядки финансирования, порядки приоритетов. Жизнь меняется - меняется телевидение. Жизнь меняется не к лучшему - меняется не к лучшему и телевидение", - считает Лысенко.

При этом юбиляр отметил, что телеканалы стали меньше делать своего, а покупают готовое. "Проще купить формат, чем ломать голову и придумывать, рисковать: ты уже знаешь, как формат в 27 странах отщелкал, его значительно проще купить, нежели самому это все сделать", - пояснил он.

Также, по мнению Лысенко, телеканалы в настоящее время теряют молодого зрителя, проигрывая интернету, поэтому надо искать пути решения этой проблемы.

"Я не верю в то, что телевидение умрет, закроется и будет один сплошной интернет - все это глупости, - считает он. - Телевидение, наверное, больше должно уходить в аналитику, в определенную степень развлечения, в познавательное телевидение, нишевые каналы".

По мнению журналиста, чтобы найти подход к зрителю 25-30 лет, надо "искать, экспериментировать, пробовать", но "сегодня время, не особо подходящее для экспериментов". "Нет ни у кого желания, стимула нет", - пояснил он. И это, по мнению мэтра тележурналистики, связано не с тем, что на телевидении не хватает смелых, "это жизнь так складывается".

ОТР - "двигаемся, живем"

Одна из основных задач ОТР, во главе которого Анатолий Григорьевич стоит с момента открытия телеканала в 2012 году, - быть средством открытого и прямого взаимодействия между властью и гражданами России. По словам Лысенко, телеканалу пока удается быть только средством "прямого общения граждан, с властью сложнее". Основным достижением он считает сам факт существования канала, когда все считали его "мертворожденным".

"Канал медленно завоевывает себе аудиторию, мне бы хотелось, чтобы это было быстрее. Есть хороший коллектив, база. Двигаемся, живем", - сказал Лысенко.

Он затруднился говорить о планах по новым проектам телеканала на ближайшее время. "Проекты есть, но говорить о них трудно, потому что сейчас каждый проект должен быть подкреплен материальными делами, а с этим у нас тяжелая ситуация. Поэтому, так сказать, по одежке протягиваем ножки", - добавил собеседник агентства.

Об Анатолии Лысенко

Лысенко родился 14 апреля 1937 года. С 1960 года работал на Центральном телевидении. Участвовал в организации телепередач КВН, "А ну-ка, парни!", "А ну-ка, девушки!", "Что? Где? Когда?" и других.

В 1987 году создал вечернюю пятничную информационно-развлекательную программу "Взгляд", ставшую одним из символов перестройки, был руководителем программы до 1990 года. Был генеральным директором ВГТРК (1990-1996), является одним из основателей телеканала "ТВ-Центр" (1997).

Лысенко - лауреат Государственной премии СССР (1978), заслуженный деятель искусств РФ (1999). Среди общественных наград Анатолия Григорьевича - премии Союза журналистов России, телепремия ТЭФИ (в номинации "За личный вклад в развитие Российского телевидения" в 2004 году), Золотая медаль им. Льва Николаева (2012).

Автор книг "ТВ: живьем и в записи" (2011), "Живьем и в записи" (2012), сценариев более 55 полнометражных документальных фильмов ("Стратегия победы", "Наша биография", "20 минут из жизни Юрия Петрова", "Афганские репортажи" и др.).