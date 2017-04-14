Экспедиция на вездеходах по Арктике стартует из Архангельска

АРХАНГЕЛЬСК, 14 апреля. /ТАСС/. Экспедиция "На Восток!" под руководством петербургского исследователя и конструктора Алексея Гарагашьяна стартует в пятницу из Архангельска, за несколько месяцев участники на вездеходах планируют преодолеть 10 тыс. км до Петропавловска-Камчатского.

Главной целью экспедиции, по словам организаторов, является проверка транспортной доступности северных территорий страны в условиях полярного лета - по некоторым участкам пути никогда не проходила техника, а сибирские реки Енисей, Обь и Лена до этого преодолевались лишь с использованием плавсредств.

Участники экспедиции ставят перед собой и исследовательские цели. "Будут вестись исследования радиационной обстановки по всему маршруту, мы везем с собой специальное оборудование. Предусмотрена экологическая составляющая - будем смотреть, все ли в порядке, в каком состоянии находится природа после влияния человека на нее", - рассказал ТАСС Гарагашьян, отметив, что уже достигнута договоренность о передаче сведений о различных экологических проблемах в природоохранные ведомства.

Маршрут экспедиции пройдет от Архангельска через Нарьян-Мар, Воркуту и Салехард на Норильск, оттуда через плато Путорана и весь северо-восток Сибири до Камчатки. Достичь конечного пункта экспедиции - Петропавловска-Камчатского - восемь участников планируют 4 ноября 2017 года.

Преодолевать бездорожье и водные преграды планируется на четырех вездеходах российской разработки "Шерп". Разработкой этих машин занимался сам Гарагашьян. На земле вездеходы могут развивать скорость до 45 км/ч, а в воде - до 6 км/ч.

Участники экспедиции планируют установить рекорд наибольшей протяженности сухопутного маршрута за полярным кругом без использования общественных дорог. Инициатива принадлежит самому Гарагашьяну. "Это была хорошая красивая идея, мечта", - поделился он с ТАСС.