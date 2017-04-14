Около 11 тыс. комплектов формы сошьют для участников Парада Победы на Красной площади

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ЧИТА, 14 апреля. /ТАСС/. Около 11 тысяч комплектов военной формы будут сшиты предприятиями АО "Военторг" и "БТК групп" для участников Парада Победы в Москве. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Основным видом формы для участников Парада Победы будут костюмы, которые представляют собой специальную парадную форму одежды с учетом установленного цвета для каждого вида Вооруженных сил и рода войск", - сказали в военном ведомстве.
В Минобороны уточнили, что участники парада в Москве будут одеты в форму защитного, синего и черного цвета, а для женщин-военнослужащих шьется форма белого цвета. "Суворовцам и нахимовцам предприятия шьют кителя с воротником-стойкой и брюки черного цвета с лампасом", - добавили в министерстве.
Впервые зрители увидят парадный расчет Общевойсковой академии, который будет одет в кителя с воротником-стойкой цвета морской волны. Представители Военной академии воздушно-космической обороны получат форму синего цвета. Один из парадных расчетов, состоящий из женщин-военнослужащих, пройдет по Красной площади в синих жакетах, белых юбках и сапогах черного цвета.
Как сообщили в "БТК групп", предприятие произвело к параду более 280 тысяч различных изделий - кителя, брюки, обувь и так далее.
В АО "Военторг", в свою очередь, рассказали, что сошьют более 1,5 тысячи комплектов формы для участников парада не только в Москве, но и в других городах России.