Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.04:
$ 56.6
€ 60.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около 11 тыс. комплектов формы сошьют для участников Парада Победы на Красной площади

Общество
14 апреля, 1:07 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 14, апреля. /ТАСС
Один из парадных расчетов, состоящий из женщин, будет одет в синие жакеты, белые юбки и сапоги черного цвета
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧИТА, 14 апреля. /ТАСС/. Около 11 тысяч комплектов военной формы будут сшиты предприятиями АО "Военторг" и "БТК групп" для участников Парада Победы в Москве. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Основным видом формы для участников Парада Победы будут костюмы, которые представляют собой специальную парадную форму одежды с учетом установленного цвета для каждого вида Вооруженных сил и рода войск", - сказали в военном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что участники парада в Москве будут одеты в форму защитного, синего и черного цвета, а для женщин-военнослужащих шьется форма белого цвета. "Суворовцам и нахимовцам предприятия шьют кителя с воротником-стойкой и брюки черного цвета с лампасом", - добавили в министерстве.

Впервые зрители увидят парадный расчет Общевойсковой академии, который будет одет в кителя с воротником-стойкой цвета морской волны. Представители Военной академии воздушно-космической обороны получат форму синего цвета. Один из парадных расчетов, состоящий из женщин-военнослужащих, пройдет по Красной площади в синих жакетах, белых юбках и сапогах черного цвета.

Как сообщили в "БТК групп", предприятие произвело к параду более 280 тысяч различных изделий - кителя, брюки, обувь и так далее.

В АО "Военторг", в свою очередь, рассказали, что сошьют более 1,5 тысячи комплектов формы для участников парада не только в Москве, но и в других городах России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
День Победы Вторая мировая война
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Рад, что я здесь. Живой". Истории постояльцев Дома трудолюбия "Ной"
От Вербного воскресенья до Пасхи: как подготовиться к главному православному празднику
"Лечить депрессию должны психиатры": три признака болезни и как ее избежать
Фото
6
Волшебный юбилей Диснейленда: парижский парк развлечений празднует 25-летие
9
Под Новгородом любители военной истории воссоздали подвиг бойцов Второй ударной армии
18
Предвестник главного праздника: православные отмечают Вербное воскресенье
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Американская авиационная бомба MOAB. Досье
2
Сноуден: сверхмощная бомба ударила в Афганистане по тоннелям, построенным самими США
3
Белый дом не уточняет, санкционировал ли Трамп применение сверхмощной бомбы в Афганистане
4
Путин примет участие в саммитах ЕврАзЭС и ОДКБ в Бишкеке
5
Самойлова надеется, что еще сумеет в будущем выступить на "Евровидении"
6
Глава ЦРУ: КНДР как никогда близка к возможности использовать против США ядерное оружие
7
Роспотребнадзор предупредил о вспышке гепатита А в Европе
Темы дня
Загрузка...
Реклама