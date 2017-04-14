Роспотребнадзор предупредил о вспышке гепатита А в Европе

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Вспышка гепатита А зафиксирована в 13 странах Европы, где заболели уже более 330 человек, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"С февраля 2016 года в странах Европейского региона наблюдается эпидемический подъем заболеваемости гепатитом А. Общее число пострадавших составляет более 330 человек", - говорится в сообщении.

Случаи заболевания зарегистрированы в Австрии, Бельгии, Великобритании, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Ирландии, Голландии, Португалии, Испании и Швеции.

Роспотребнадзор призвал россиян учитывать эту информацию при планировании поездок.

В ведомстве отметили, что европейские специалисты проводят мероприятия по локализации и ликвидации очагов заболевания.

Гепатит А - вирусное заболевание печени, которое передается через грязную воду, руки, продукты питания. Его инкубационный период составляет 28 дней. В феврале заражение гепатитом А было выявлено в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ), вирус был завезен, предположительно, из Таиланда.