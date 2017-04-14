Абэ принял участие в церемонии памяти жертв землетрясения 2016 года

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ТОКИО, 14 апреля. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и другие члены правительства приняли участие в церемонии памяти жертв двойного мощного землетрясения в префектуре Кумамото, которое ровно год назад унесло жизни 225 человек и привело к многочисленным разрушениям. Церемония прошла в здании муниципалитета города Кумамото и транслировалась в прямом эфире канала NHK.
От имени правительства премьер пообещал учесть многочисленные уроки трагедии. В частности, из 225 погибших 169 человек скончались уже после бедствия из-за резкого обострения болезней, вызванных психологическим потрясением и тяжелыми условиями существования после того, как беженцы были вынуждены покинуть свои дома.
Год назад в Кумамото впервые в истории наблюдений в одной точке подряд произошли два землетрясения магнитудой около 7,0. Затем в течение года было зафиксировано более 4,3 тыс. подземных толчков магнитудой более 1,0.
В результате землетрясений полностью или частично разрушено около 200 тыс. построек, 47 тыс. человек до сих пор вынуждены жить во временных домах.
В пятницу перед церемонией памяти в Кумамото прошли учения по отработке навыков на случай новых сильных землетрясений. В них приняли участие почти 4 тыс. человек.