Перехватывающая парковка заработает у ж/д станции Крюково в Зеленограде 17 апреля

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Жители Зеленограда с 17 апреля смогут бесплатно оставлять автомобили на перехватывающей парковке вблизи железнодорожной станции Крюково, сообщил в пятницу ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"С понедельника (17 апреля - прим. ТАСС) парковка начнет работать в перехватывающем режиме. Для подтверждения права на бесплатную парковку потребуется валидация проездного билета на пригородный поезд от Крюкова до любой железнодорожной станции в пределах МКАД и обратно", - сказал заммэра.

При въезде на парковку пассажир получает парковочный билет. Для выезда с парковки необходимо сохранить проездной документ после поездки на пригородном поезде и отметить его в паркомате для открытия шлагбаума на выезд. На этой стоянке автомобилистам будет доступно 64 машино-места, из них семь - для инвалидов.

"Мы уверены, что бесплатная перехватывающая парковка будет востребована автомобилистами, которые оставляют машину на весь день и пересаживаются на общественный транспорт. В дальнейшем мы планируем продолжать развивать сеть парковок вблизи железнодорожных станций", - сказал Ликсутов.