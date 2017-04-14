Перехватывающая парковка заработает у ж/д станции Крюково в Зеленограде 17 апреля

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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Жители Зеленограда с 17 апреля смогут бесплатно оставлять автомобили на перехватывающей парковке вблизи железнодорожной станции Крюково, сообщил в пятницу ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов.
"С понедельника (17 апреля - прим. ТАСС) парковка начнет работать в перехватывающем режиме. Для подтверждения права на бесплатную парковку потребуется валидация проездного билета на пригородный поезд от Крюкова до любой железнодорожной станции в пределах МКАД и обратно", - сказал заммэра.
При въезде на парковку пассажир получает парковочный билет. Для выезда с парковки необходимо сохранить проездной документ после поездки на пригородном поезде и отметить его в паркомате для открытия шлагбаума на выезд. На этой стоянке автомобилистам будет доступно 64 машино-места, из них семь - для инвалидов.
"Мы уверены, что бесплатная перехватывающая парковка будет востребована автомобилистами, которые оставляют машину на весь день и пересаживаются на общественный транспорт. В дальнейшем мы планируем продолжать развивать сеть парковок вблизи железнодорожных станций", - сказал Ликсутов.