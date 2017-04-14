Японские школы в Южной Корее повысят бдительность в связи угрозой военного конфликта

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ТОКИО, 14 апреля. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Указание о максимальном повышении бдительности направлено руководству японских школ в Южной Корее в связи с возросшей угрозой военного конфликта в регионе. Об этом заявил в пятницу министр образования, культуры, спорта, науки и технологии Японии Хирокадзу Мацуно в одной из комиссий нижней палаты парламента.
По его словам, администрации школ приказано поддерживать тесную связь с дипломатическими представительствами Японии и принять все меры к обеспечению безопасности учебных заведений. "Нас беспокоит рост напряженности вокруг Северной Кореи, нужно защитить школьников и учителей", - сказал министр. В Южной Корее действуют две японские школы в Сеуле и Пусане, там учится более 800 детей.
В настоящее время к берегам Корейского полуострова приближается ударная группа ВМС США по главе с атомным авианосцем Carl Vinson. Американская телекомпания NBC сообщила в пятницу также, что Вооруженные силы Соединенных Штатов могут нанести превентивный удар неядерными средствами по КНДР, если получат надежную информацию о предстоящем проведении там очередного, уже шестого ядерного испытания.