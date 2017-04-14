Тигренок Шерхан и козел Тимурид не смогли повторить историю Амура и Тимура

ВЛАДИВОСТОК, 14 апреля. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Шестимесячный тигренок Шерхан и молодой козел Тимурид из Приморского сафари-парка не смогли повторить историю дружбы Амура и Тимура. Животные не нашли общий язык и их пришлось рассадить по разным вольерам, сообщил на официальном сайте парка его директор Дмитрий Мезенцев.

"Шерхан однажды умудрился схватить Тимурида за ногу. В игре, но все-таки решили больше не рисковать. Тигренок и козлик будут жить в разных вольерах. Шерхан - не Амур. Заводить дружбу с козлом не захотел", - отметил Мезенцев.

Шерхан и Тимурид прожили в одном вольере всего девять дней, тогда как знаменитые Амур и Тимур - почти три месяца.

Тигр Амур и козел Тимур стали знаменитыми в 2015 году. В Приморском сафари-парке хищников два раза в неделю кормят живой добычей для поддержания инстинктов. Однако козел, который попал в вольер к Амуру, дал тигру отпор и напал сам. Затем козел, получивший имя Тимур, принял тигра за вожака и всюду следовал за ним.

Расселили их после того, как Амур ранил Тимура, который бодался и не давал хищнику отдыхать. Тимур был отправлен на лечение в Москву, после выздоровления он был поселен отдельно.

В прошлом году оба животных обзавелись потомством. У Амура и тигрицы Уссури родился Шерхан, а в многочисленном козлином стаде парка появился Тимурид, похожий на Тимура окрасом и агрессивным нравом.

История Амура и Тимура сделала Приморский сафари-парк известным во всем мире. Сейчас он включен в число главных туристических объектов региона.