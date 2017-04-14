Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.04:
$ 56.6
€ 60.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тигренок Шерхан и козел Тимурид не смогли повторить историю Амура и Тимура

Общество
14 апреля, 8:20 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова
Животные прожили в одном вольере всего девять дней
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 14 апреля. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Шестимесячный тигренок Шерхан и молодой козел Тимурид из Приморского сафари-парка не смогли повторить историю дружбы Амура и Тимура. Животные не нашли общий язык и их пришлось рассадить по разным вольерам, сообщил на официальном сайте парка его директор Дмитрий Мезенцев.

Смотрите также
Тимур и его команда: составь свой рейтинг памятников животным

"Шерхан однажды умудрился схватить Тимурида за ногу. В игре, но все-таки решили больше не рисковать. Тигренок и козлик будут жить в разных вольерах. Шерхан - не Амур. Заводить дружбу с козлом не захотел", - отметил Мезенцев.

Шерхан и Тимурид прожили в одном вольере всего девять дней, тогда как знаменитые Амур и Тимур - почти три месяца.

Тигр Амур и козел Тимур стали знаменитыми в 2015 году. В Приморском сафари-парке хищников два раза в неделю кормят живой добычей для поддержания инстинктов. Однако козел, который попал в вольер к Амуру, дал тигру отпор и напал сам. Затем козел, получивший имя Тимур, принял тигра за вожака и всюду следовал за ним.

Расселили их после того, как Амур ранил Тимура, который бодался и не давал хищнику отдыхать. Тимур был отправлен на лечение в Москву, после выздоровления он был поселен отдельно.

В прошлом году оба животных обзавелись потомством. У Амура и тигрицы Уссури родился Шерхан, а в многочисленном козлином стаде парка появился Тимурид, похожий на Тимура окрасом и агрессивным нравом.

История Амура и Тимура сделала Приморский сафари-парк известным во всем мире. Сейчас он включен в число главных туристических объектов региона.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Год экологии в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Рад, что я здесь. Живой". Истории постояльцев Дома трудолюбия "Ной"
От Вербного воскресенья до Пасхи: как подготовиться к главному православному празднику
"Лечить депрессию должны психиатры": три признака болезни и как ее избежать
Фото
6
Волшебный юбилей Диснейленда: парижский парк развлечений празднует 25-летие
9
Под Новгородом любители военной истории воссоздали подвиг бойцов Второй ударной армии
18
Предвестник главного праздника: православные отмечают Вербное воскресенье
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Четыре станции метро в Петербурге закрыты из-за неисправного состава
2
Сноуден: сверхмощная бомба ударила в Афганистане по тоннелям, построенным самими США
3
В столичном метро запустят поезд нового поколения "Москва"
4
"Ъ": руководитель фонда "Дар" Елисееев планирует подать в суд на Навального
5
Тигренок Шерхан и козел Тимурид не смогли повторить историю Амура и Тимура
6
МИД КНДР: Пхеньян проведет ядерное испытание, когда сочтет нужным
7
СМИ: США могут нанести превентивный удар по КНДР
Темы дня
Загрузка...
Реклама