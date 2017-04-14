"Матери Беслана" поддержат выплатами по решению ЕСПЧ семьи погибших в теракте в Петербурге

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ВЛАДИКАВКАЗ, 14 апреля. /ТАСС/. Члены комитета "Матери Беслана", которые в числе 409 бывших бесланских заложников выиграли иск в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), намерены передать часть своей денежной компенсации семьям погибших при теракте в метро в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщила представитель комитета "Матери Беслана" Рита Сидакова.
"Мы на собственном опыте знаем, как нужна бывает материальная помощь пострадавшим в терактах. Многие пожертвования незнакомых людей из разных уголков планеты в прямом смысле слова спасали: помогали лечиться, продолжать жить, - сказала Сидакова. - Именно поэтому мы всегда стараемся быть рядом с теми, кто пострадал в терактах. И раз ЕСПЧ посчитал необходимым назначить выплаты пострадавшим, мы готовы помочь жертвам теракта в Санкт-Петербурге".
Она также отметила, что заявители в ЕСПЧ не просили денежной компенсации, и самым главным было признание нарушенных прав. "Опираясь на такое решение, мы сможем снова продолжить в России поиск правды и справедливости. Дело о расследовании теракта в Беслане до сих пор не закрыто. Решение ЕСПЧ очень важно для нас, но главное - то решение, которое будет вынесено на нашей родине, в России. Только после этого в деле о бесланском теракте будет поставлена последняя точка", - сказала представитель комитета "Матери Беслана".