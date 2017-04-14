Путин и Медведев поздравили гендиректора ОТР Анатолия Лысенко с 80-летием

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили генерального директора Общественного телевидения России (ОТР) Анатолия Лысенко с 80-летием.

"Вас по праву считают легендой отечественного телевидения, одним из основоположников современной тележурналистики. Творческая смелость, неординарность решений, умение выстраивать прямой, доверительный диалог со зрителем всегда отличали ваш стиль работы, помогли стать настоящим профессионалом, воспитать целую плеяду талантливых учеников и последователей", - говорится в телеграмме главы государства на сайте Кремля

Путин особо отметил, что юбиляр и в день рождения много и плодотворно трудится, являясь для молодых коллег образцом высочайшего мастерства, преданности делу и своему призванию. Российский лидер пожелал Лысенко доброго здоровья и благополучия.

Медведев в свою очередь отметил редкий талант журналиста и невероятную жажду творчества.

"Вы посвятили свою жизнь телевидению и вписали немало ярких страниц в его историю, редкий талант и невероятная жажда творчества помогли вам воплотить в жизнь множество проектов, которые всегда становились настоящим событием. Вы подарили миллионам людей свой особый "Взгляд", остроумный и веселый КВН, интеллектуальную игру "Что? Где? Когда?", сегодня Вы руководите телеканалом ОТР. Благодаря вашему профессионализму и энергии он пользуется большой популярностью у зрителей", - говорится, в частности, в телеграмме главы правительства на сайте кабмина.

Премьер отметил, что на ОТР можно увидеть качественные игровые и документальные фильмы, аналитические и просветительские программы. "А главное - принять участие в дискуссии и обсудить в прямом эфире волнующие темы", - добавил премьер.

Распоряжением от 11 апреля 2017 года за заслуги в развитии отечественных средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность Анатолию Григорьевичу Лысенко объявлена благодарность правительства Российской Федерации.

Анатолий Лысенко родился 14 апреля 1937 года. С 1960 года работал на Центральном телевидении. Участвовал в организации телепередач КВН, "А ну-ка, парни!", "А ну-ка, девушки!", "Что? Где? Когда?" и других. В 1987 году создал вечернюю пятничную информационно-развлекательную программу "Взгляд", ставшую одним из символов перестройки, был руководителем программы до 1990 года. Был генеральным директором ВГТРК (1990-1996), является одним из основателей телеканала "ТВ-Центр" (1997).

18 июля 2012 г. указом президента РФ Владимира Путина Анатолий Лысенко назначен генеральным директором автономной некоммерческой организации "Общественное телевидение России" (ОТР).

Лысенко - лауреат Государственной премии СССР (1978), заслуженный деятель искусств РФ (1999). Среди общественных наград Анатолия Григорьевича - премии Союза журналистов России, телепремия ТЭФИ (в номинации "За личный вклад в развитие Российского телевидения" в 2004 году), Золотая медаль им. Льва Николаева (2012).