Сенаторы предложили отмечать день принятия Крыма в состав Российской империи

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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи - 19 апреля 1783 года - может стать новой памятной датой в нашей стране. Законопроект о внесении изменений в федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России" внесен в Госдуму группой сенаторов Совета Федерации.
Среди авторов проекта закона - спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Законопроект размещен в пятницу в базе данных Госдумы.
Согласно документу, проектом закона устанавливается новая памятная дата России - День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (19 апреля 1783 года).
"Подписание 19 апреля (8 апреля по старому стилю) 1783 года Екатериной II Высочайшего Манифеста о принятии Крымского полуострова под защиту Российской империи по просьбе его жителей, страдавших от набегов и войн, стало легитимной формой вхождения Крыма в состав России. Это ключевое событие в истории и России, и Крыма", - сказал сенатор от Крыма Сергей Цеков, которого цитирует пресс-служба Совфеда. По его словам, без этой памятной исторической даты сложно понять и оценить историю Крыма - как до 19 апреля 1783 года, так и дальнейшие события.
"Благодаря Манифесту, жителям новых российских земель, включая крымских татар, были представлены равные права с другими подданными Российской империи, в том числе право на охрану и защиту личности, имущества, право на свободу вероисповедания, защиту религиозных и культовых сооружений. С принятием Манифеста в Крыму началось развитие промышленности, сельского хозяйства. В июне 1783 года был заложен порт-крепость Севастополь", - отметил Цеков.
Памятная дата 19 апреля по инициативе Русской общины Крыма ежегодно отмечается на полуострове с 1996 года. "Воссоединение Крыма с Россией 18 марта 2014 года - продолжение славной традиции", - подчеркнул парламентарий.