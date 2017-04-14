Студенты из арктических регионов РФ и Японии участвуют в экологическом форуме на Ямале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Студенты из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов (ХМАО и ЯНАО), Якутии и Японии принимают участие в международном молодежном экологическом форуме "Арктика - наш дом", который начался в Салехарде. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

"На форуме затрагивают вопросы экологической безопасности в Арктике, сохранения культуры и традиционного образа жизни коренного населения, а также вопросы организации волонтерских движений по обеспечению экологической стабильности в арктической экосистеме. Для участия в дискуссиях прибыли представители регионов-членов Международной организации северных регионов "Северный форум", члены молодежных общественных организаций и объединений ЯНАО, ХМАО, Якутии, Японии", - уточнили в пресс- службе.

В течение трех дней участники форума будут изучать опыт межрегиональных и международных молодежных экологических организаций и объединений в природоохранной деятельности, а также обсуждать форматы участия молодого поколения в природоохранных мероприятиях и акциях.

"Заинтересовав молодое поколение, подключив его к совместной деятельности с представителями старшего поколения на региональном и международном уровне, мы можем быть уверены в устойчивом и безопасном развитии циркумполярных регионов", - приводит пресс-служба слова директора департамента международных и внешнеэкономических связей ЯНАО Александра Мажарова.

Ранее сообщалось, что власти ЯНАО выделят почти 300 млн рублей на мероприятия по охране окружающей среды в 2017 году. Всего в рамках Года экологии в регионе запланировано около 70 мероприятий.